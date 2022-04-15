Мэр Купянска, сдавший город оккупантам, выехал в РФ, – глава ОВА Синегубов

Мэр Купянска Геннадий Мацегора, предавший Украину и сдавший свой город российским оккупантам, уже уехал в Россию. Вместе с чиновником-предателем в РФ уехала и его семья.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Так же бежал из страны и мэр Балаклеи.

"Если говорить о Купянске, глава этого города был первым изменником. По нашей информации, он уже со своей семьей выехал на территорию РФ", – сказал Синегубов.

Еще один мэр, публично заявивший о поддержке врага, глава Балаклеи Иван Столбовой также покинул Украину.

Против обоих мэров было начато уголовное производство по обвинению в государственной измене.

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Глава ОВА также рассказал, что оккупанты пытались поставить каких-то своих людей во временно оккупированных населенных пунктах Харьковщины, но у них ничего не получилось.

"Если говорить, например, о населенном пункте Липцы – это северное направление – там были такие намерения. Они даже привезли своего человека … это местный человек, который в последние два года проживал на территории РФ, предатель Украины", – сказал Синегубов.

Однако, по его словам, проводить псевдореферендумы или что-то вроде этого они не пытались.

Аналогичная ситуация произошла и в Волчанске, где оккупанты пытались поднять флаг РФ, "создавать псевдоистории о поддержке российского вторжения, но им это не удалось".

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля мэр Купянска Мацегора заявил, что передает власть в городе оккупантам в обмен на обещание не разрушать инфраструктуру и избежать жертв. Тогда же он заявил, что полностью берет на себя ответственность за сложившуюся ситуацию и не намерен покидать город.

На следующий день ему вручили подозрение о государственной измене.

За государственную измену в Украине предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного заключения.