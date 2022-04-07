Мэр Балаклеи, предавший Украину, выехал на территорию России вместе с семьей

Мэр Балаклеи Иван Столбовой, который предал Украину, выехал вместе со своей семьей на территорию России. Наши правоохранители открыли против него уголовное производство.

На данный момент продолжается ряд следственных действий. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью изданию "Факты".

"По нашей информации, мэр Балаклеи со своей семьей покинул этот город и уехал на территорию России. К сожалению, мы такие факты имеем", - сказал он, уточнив, что покинул город он после того, как пошел на сотрудничество с врагом.

Синегубов добавил, что после процессуальных действий будет оглашение подозрений.

Видео дня

"Я убежден, эти люди понесут справедливое и жесткое наказание за свои действия, измену Украины и каждого жителя населенного пункта", - подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Отметим, 28 марта стало известно, что Иван Столбовой пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. Он открыто заявил об этом местным жителям и предлагал людям взять гуманитарку у врага. В сети также появилось видео, где Столбовой говорит о том, что "Украина им уже ничего не дает, все заблокировано, никто кроме россиян им не поможет".

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины фиксирует случаи, когда отдельные жители временно оккупированных территорий склоняются к сотрудничеству с российскими военными. Никаких оправданий изменникам нет и быть не может, за это предусмотрена уголовная ответственность.