Мэр Алешек заявил, что оккупанты полностью заходят в город

Глава Алешковского городского совета на Херсонщине Евгений Рыщук вынужден констатировать факт, что российские захватчики все уверенней оккупируют город. На сегодня вместо Национального Флага над администрацией нацеплен российский триколор.

Об этом градоначальник рассказал в очередном видеообращении к местным жителям, опубликованном на Facebook. Рыщук заметил, что обострившаяся ситуация не позволит ему регулярно выступать перед общиной города в онлайн-режиме (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Мэр предупредил, что оккупанты уже пытаются договориться с городской полицией о патрулировании улиц, однако правоохранители от сотрудничества с противником отказываются. Поэтому нарушение комендантского часа грозит жителям Алешек наказанием вплоть до расстрела на месте.

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"Насчет эвакуации у меня пока нет ответа из Киева. Как мне докладывают, город сейчас практически пустой, очень много людей выехали самостоятельно. Тяжело мне конечно об этом говорить... Но пока я могу контролировать ситуацию, коммунальные службы будут работать", – сказал Рыщук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Рыщук был вынужден покинуть Алешки в связи с угрозами от российских военных о физической расправе в случае отказа переходить на их сторону. Сейчас он поддерживает связь с жителями из территории, подконтрольной Украине.