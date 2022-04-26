Оккупанты заблокировали выезд из Мелитополя и готовят "мобилизацию"
В Запорожской области российские военные пытаются восполнить потери личного состава за счет мужчин-украинцев, оставшихся на временно оккупированных территориях. Например, противник полностью заблокировал выезд из Мелитополя, чтобы провести там свою "призывную кампанию".
Кроме того, оккупанты наращивают силу и пытаются создать запасы боеприпасов, материально-технических средств и тяжелой техники. Об этом в Telegram-сводке за 25 апреля сообщила Запорожская областная военная администрация.
Известны также случаи, когда мелитопольцам приходили СМС-сообщения от захватчиков с требованием сообщать им о запланированной эвакуации мирного населения. Оккупанты пугают граждан тем, что ВСУ якобы готовят массовые обстрелы и убийства гражданских во время эвакуации.
"Конечно, это абсолютная ложь, но россияне не умеют воевать честно, поэтому применяют именно фейки и ложные обвинения", – отметили в Запорожской ОВА.
Войска РФ не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры области.
Они и дальше развешивают свои флаги на админзданиях и пытаются склонить украинских чиновников к сотрудничеству. 25 апреля этого произошло в Васильевке. Там же оккупанты назначили своего "мэра" – Наталию Романиченко.
Новый коллаборант нашелся и во временно оккупированной Михайловке Васильевского района – Иван Сушко стал "и.о. главы оккупационной администрации" поселка. В 2015 году он был кандидатом в депутаты в Михайловский поселковый совет от партии "Оппозиционный блок".
Кроме того, по информации жителей Михайловки, захватчики ходят по домам, ищут оружие и участников АТО/ООС, забирают из жилищ ценные вещи, строительные материалы, угоняют автомобили. Более того – россияне снимают постановочное видео, где местные якобы добровольно сдают оружие.
Большинство жителей запугано. Оккупанты собирают информацию о каждом из поселка, а тех, кто проявляет украинскую позицию – похищают и вывозят в неизвестном направлении.
Есть среди мирного населения и предатели, "пытающиеся усидеть на двух стульях". "Вряд ли у них это получится – в любом случае придется ответить по всей строгости украинского законодательства", – указали в ОВА.
Что касается ситуации в Энергодаре, то там ФСБ РФ проводит фильтрационные мероприятия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее во временно оккупированном городе Мелитополь войска РФ похитили консула Болгарии.
О том, что Россия планирует так называемую мобилизацию граждан Украины в захваченных н.п. Херсонской и Запорожской областей, сообщала британская разведка. Это грубое нарушение Женевской конвенции.
Оккупанты также проводят принудительную мобилизацию украинских медиков.