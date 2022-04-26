Оккупанты заблокировали выезд из Мелитополя и готовят "мобилизацию"

В Запорожской области российские военные пытаются восполнить потери личного состава за счет мужчин-украинцев, оставшихся на временно оккупированных территориях. Например, противник полностью заблокировал выезд из Мелитополя, чтобы провести там свою "призывную кампанию".

Кроме того, оккупанты наращивают силу и пытаются создать запасы боеприпасов, материально-технических средств и тяжелой техники. Об этом в Telegram-сводке за 25 апреля сообщила Запорожская областная военная администрация.

Известны также случаи, когда мелитопольцам приходили СМС-сообщения от захватчиков с требованием сообщать им о запланированной эвакуации мирного населения. Оккупанты пугают граждан тем, что ВСУ якобы готовят массовые обстрелы и убийства гражданских во время эвакуации.

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"Конечно, это абсолютная ложь, но россияне не умеют воевать честно, поэтому применяют именно фейки и ложные обвинения", – отметили в Запорожской ОВА.

Войска РФ не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры области.

Они и дальше развешивают свои флаги на админзданиях и пытаются склонить украинских чиновников к сотрудничеству. 25 апреля этого произошло в Васильевке. Там же оккупанты назначили своего "мэра" – Наталию Романиченко.

Новый коллаборант нашелся и во временно оккупированной Михайловке Васильевского района – Иван Сушко стал "и.о. главы оккупационной администрации" поселка. В 2015 году он был кандидатом в депутаты в Михайловский поселковый совет от партии "Оппозиционный блок".

Кроме того, по информации жителей Михайловки, захватчики ходят по домам, ищут оружие и участников АТО/ООС, забирают из жилищ ценные вещи, строительные материалы, угоняют автомобили. Более того – россияне снимают постановочное видео, где местные якобы добровольно сдают оружие.

Большинство жителей запугано. Оккупанты собирают информацию о каждом из поселка, а тех, кто проявляет украинскую позицию – похищают и вывозят в неизвестном направлении.

Есть среди мирного населения и предатели, "пытающиеся усидеть на двух стульях". "Вряд ли у них это получится – в любом случае придется ответить по всей строгости украинского законодательства", – указали в ОВА.

Что касается ситуации в Энергодаре, то там ФСБ РФ проводит фильтрационные мероприятия.

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