Медведев отбросил идею 'пасхального' перемирия и назвал главные 'цели' войны против Украины

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отбросил предложенную генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем идею объявить "пасхальное перемирие" и прекратить огонь в Украине на 4 дня. Политик "скрепоносной православной державы" заявил, что Россия продолжит убивать украинцев даже в один из самых больших христианских праздников.

Он также назвал очередные "главные цели" путинской "спецоперации" в Украине. Заявление Медведева опубликовали российские пропагандисты из РБК.

В предложении остановить кровопролитие хотя бы на дни большого христианского праздника Медведев усмотрел чуть ли не шизофрению.

"Все чаще, когда читаешь новости, приходит ощущение, что эти новости - с разных планет. Вот из последнего: "Генеральный секретарь ООН предлагает объявить четырехдневное пасхальное перемирие на Украине". Через час канцлер ФРГ Олаф Шольц предлагает увеличить поставки Украине оружия, в том числе, и тяжелого. Чтобы Россия, как они любят говорить, "никогда не победила". Очень "последовательная" позиция международного сообщества. И на что людям ориентироваться? Обычным людям? И что думать руководителям других стран?" - заявил Медведев, не уточнив, руководителям каких именно стран непонятно, почему необходимо прекратить войну и зачем цивилизованный мир поддерживает жертву агрессии, а не агрессора.

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Намерение продолжать геноцид украинского народа даже на Пасху Медведев попытался обосновать цитатами Сунь-Цзи, которые, впрочем полностью подходят Украине, а не России.

"Один совсем неглупый человек, а именно Сунь-Цзи, написал: "Правила ведения войны заключаются в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить. Не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него", - сказал Медведев, очевидно, подзабыв, что за использование слова "война" вместо "спецоперация" в его государстве сейчас можно угодить за решетку "за дискредитацию российской армии".

Он также озвучил очередную "цель" вторжения РФ в Украину. Оказывается, украинцев Россия убивает тысячами, чтобы "предотвратить возможное нападение врагов".

"Предотвратить возможное нападение врагов на Россию и спасти людей на Донбассе - в этом как раз и есть смысл специальной военной операции нашей страны", - заявил Медведев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Медведев заявил, что Россия хочет построить "открытую Евразию" – от Лиссабона до Владивостока и разразился призывами уничтожать украинцев.