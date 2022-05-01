Медовар: Путин уходит из власти на крови, Россия возвращается в границы Московского княжества. Интервью

Режим в России может пасть в ближайшее время, развал государства-агрессора и возвращение его в границы Великого Московского княжества также вполне вероятен. "Вторая армия мира", состоящая из бойцов с низким IQ, никогда не видевших унитазов, показала свою полную несостоятельность.

Конец близок, потому что сегодня РФ воюет не с Украиной, а со всем миром. Президент РФ Владимир Путин уходит из власти "на крови", потому что "на крови" когда-то взошел на "трон".

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал российский ученый-гидрогеолог, оппозиционер Юрий Медовар.

– Глава совбеза РФ Патрушев предрек "распад Украины на несколько государств" из-за "политики Запада и подконтрольного ему киевского режима". А какие последствия для России может иметь путинская политика? Может ли она привести к развалу страны?

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– Вполне возможно. Все к этому идет. Но я даже не хочу комментировать Патрушева. Что еще он может говорить? Эта риторика работает на нашу "вату", на наш "глубинный народ", который верит телевизору.

Тут говорить не о чем. Такое ощущение, что происходит какая-то агония. Представьте: каждый год у нас празднуют Первомай. Раньше профсоюзы выходили на демонстрации с лозунгами "Мир, труд, май". Я спросил у профсоюза: вы собираетесь идти на демонстрацию под такими лозунгами? "Нет, вы знаете, отменили, никто не пойдет".

У нас как в Зазеркалье, все перевернулось, все наоборот. А вообще то, что происходит в России – это Оруэлл, "1984". Человек говорит: "нет войне" – его за это сажают. Что еще можно сказать?

– После 2014 года украинцы, кажется, могли ожидать от русских солдат всего, но такого зверства точно никто не ожидал.

– Понимаете, в чем дело? Кого набрали в эту армию? Кто идет на контракт? Это так называемый глубинный народ. Из больших городов туда не берут. Там есть работа, в Москве и в Петербурге от армии отлынивают всеми возможными способами. А в глубинке нет работы, нет денег, кормить семью не за что, и они идут в армию по контракту.

Они всю жизнь жили в своих маленьких городках или деревнях, ходили в дырку в туалет на улице, зимой – дома в ведро, чтоб не отморозить причиндалы. И образование там очень плохое. Они не понимают ничего. Им очень легко вбить в голову любую ересь про "бандеровцев" и прочее.

И вот они приехали в Украину. Какие дороги, какие дома, унитазы! Они этого не видели.

– Но разве то, что человек из глубинки, что у него не очень хорошее образование, оправдывает то, что он совершает убийства и изнасилования детей?

– Нет! Ни в коем случае! Этому нет вообще никакого оправдания! У меня просто нет слов по поводу того, что происходит. Но эту жестокость, эту дикость, этот вандализм я могу объяснить очень низким уровнем IQ, абсолютно безмозглыми головами, в которые легко вбить все, что хочешь. Абсолютно все.

Кстати, об этом хорошо написал Фромм в книге "Бегство от свободы". Свобода – это высокая степень ответственности за свои поступки. А тут ты встал в колонну таких же, как и ты, тебе дает приказ какой-то фюрер, гуру, кто угодно, и ты ни за что не отвечаешь. Тебе сказали: "иди, я отвечу за все". И тебе проще так жить.

– Говорят, уже через несколько месяцев Российская Федерация столкнется с очень серьезными экономическими проблемами. Понятно, что на фоне тотальной пропаганды вряд ли можно надеяться на то, что российское общество массово поднимется против войны. Но могут ли экономические проблемы привести к развалу РФ, когда отдельные регионы скажут: "Мы не хотим кормить Москву"?

– Много лет все регионы говорят "не хотим кормить Москву". Набиуллина сказала, проблемы будут в июне. Потому что все на Западе конфисковано, заблокировано, никто с нами дела иметь не хочет и не будет.

Но проблемы есть и сейчас. Цены растут, каких-то лекарств уже нет, подорожали запчасти к иномаркам. Я боюсь, что начнут угонять машины на разборку.

А вот насчет отделятся регионы или не отделятся… В 2000 году я сказал, что мы можем остаться в пределах границ Великого Московского княжества времен Ивана Калиты. В том же году я говорил, что все, кто приходил к власти в России на крови, плохо кончали. Вспомним Бориса и Глеба, которых убил кровный брат Святополк. Затем Борис Годунов, Ленин, который грохнул царя… И Владимир Владимирович пришел на крови. И он уходит на большой крови.

– С того момента, как вы это спрогнозировали, прошло 22 года, а он все не уходит, мы не видим таких признаков.

– Я думаю, что уйдет. Но он уже вошел в историю с очень большим "минусом". Он на самом деле очень больной человек.

В 1991 году ГКЧП объявил, что Горбачев больной, а он не был больной, он сидел в Форосе. Неудачно у них все это получилось. Но сейчас-то видно, что Путин больной. Ребят, просто скажите: он болен, мы берем всю ответственность на себя.

– Подводя итог: сегодня вы не видите явных предпосылок развала РФ?

– Нет, пока нет. У нас же "скрепный" народ. Хотя национальные республики, думаю, этого бы хотели. Например, в Башкирии и Татарстане своя нефть, в Якутии алмазы, а там Китай, а Карелия смотрит в сторону Финляндии.

Это понятные вещи. Пока был штык, был Варшавский договор и СЭВ, как только Союз лопнул, моментально все убежали в ЕС и в НАТО. Со штыком можно захватить, но на нем нельзя долго сидеть, он может попу проткнуть.

Подождем. Я думаю, процесс пошел. Ни к чему хорошему это не приведет. Не может такого быть, чтоб поручик шел в ногу, а вся рота шла не в ногу.

Это не может быть долго. Для того, чтобы существовать долго, необходимы ресурсы. Давайте вспомним Вторую мировую войну. На каком самолете Покрышкин совершил свой подвиг, сбил 59 самолетов? На американском. Пошла помощь и мы погнали немцев в обратную сторону. Одним нам было воевать очень тяжело.

Америка вообще спасла Советский Союз тем, что объявила войну Японии. Япония вышла из этой оси Токио-Рим-Берлин. Они не открыли второй фронт. Надо помнить такие вещи.

А сейчас весь мир помогает Украине. Как можно воевать со всем миром? Чтобы воевать со всем миром, нужен сумасшедший ресурс, а его нет. "Вторая армия мира" показала себя. "Спецоперация" должна была продолжаться три дня максимум, но идет уже третий месяц войны.