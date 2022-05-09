Мединский 9 мая попытался 'анонсировать' 'победу' России в войне с Украиной. Видео

Помощник президента России и глава делегации РФ на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский попытался "анонсировать" "победу" в войне против Украины. Это произошло во время парада в Москве ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая.

В частности, к Мединскому подошла журналистка российского "Радио Маяк" и спросила, будет ли он поздравлять с праздником своих коллег по переговорам из Украины. "Когда победим, тогда и поздравим", – сказал Мединский.

Ожидалось, что во время военного парада на Красной площади Москвы президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявит всеобщую мобилизацию и войну вместо так называемой "спецоперации". Однако лидер Кремля ограничился традиционными пропагандистскими заявлениями, попытавшись оправдать агрессию против нашей страны.

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О мобилизации он не сказал ни слова.

Кроме того, российские власти отменили воздушную часть парада к 9 мая. Официально такое решение мотивировали якобы неблагоприятными погодными условиями.

Как рассказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов, воздушный парад отменили по политическим, а не погодным причинам. Путин под давлением Запада не решился демонстрировать так называемый "самолет судного дня".