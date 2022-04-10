Maxar показала спутниковые фото 12-километровой колонны военной техники, которая движется к Харькову

К Харькову движется огромная колонна российской военной техники. Протяжность колонны составляет около 12 километров.

Российскую колонну зафиксировали спутниковые снимки Maxar Technologies. Об этом сообщает CNN.

"Спутниковые снимки, собранные и проанализированные Maxar Technologies, показывают военный конвой длиной восемь миль (около 12 км. - Ред.), движущийся на юг через город Большой Бурлук на востоке Украины 8 апреля", - сообщает издание.

Поселок городского типа Большой Бурлук расположен неподалеку от украинско-российской границы к востоку от Харькова.

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По данным Maxar Technologies, в колонне движутся российские бронированные машины, грузовики, которые буксируют артиллерию и вспомогательное оборудование.

Напомним, украинская и западные разведки предупреждают о подготовке России к большому наступлению на востоке Украины. Фиксируется стягивание на Донбасс, а также на Харьковщину и к южным регионам страны сил российской оккупационной армии.

На Донбассе объявлена эвакуация мирных жителей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты сосредоточили силы на Донбассе, Мариуполе и Николаеве. Об этом предпупредила британская разведка.