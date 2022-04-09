Матери российских оккупантов начали штурмовать военкоматы: хотят забрать сыновей с войны протии Украины. Аудио

Матери оккупантов "штурмуют" военкоматы в России, чтобы вернуть своих сыновей с войны в Украине. Они готовы платить за это деньги, а также используют связи в военном руководстве РФ.

Об этом свидетельствует разговор с матерью солдата 36-й отдельной мотострелковой бригады РФ, который перехватила Служба безопасности Украины. В разговоре женщина сообщает сыну, что договорилась с командованием о его возвращении (чтобы прослушать запись, доскролльте новость до конца).

"Я договорилась, ты можешь просто подойти к главнокомандующему, кто там у тебя, и сказать, что больше не будешь туда заходить, и приедешь домой, отсюда уволишься и тебе ничего не будет", – сказала она.

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При этом мать не советует сыну надеяться на то, что его подразделение выведут с территории Украины в ближайшее время.

"Сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут народ туда. Кто погиб, заменяют вот этими остатками", – сказала россиянка сыну.

Со слезами в голосе она также добавила, что у многих ее знакомых на войне против Украины погибли мужья.

Бригада, в которой служит участник перехваченного разговора, базируется в городе Борзя Забайкальского края. Она "отличилась" тем, что еще в 2015 году, выдавая себя за "донецких сепаратистов", воевала против Украины.

В 2022 году командование бросило их под Киев "как опытных головорезов", но эта встреча с Вооруженными Силами Украины стала для многих из них фатальной, рассказали в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ перехватила разговор другого российского оккупанта с матерью, который признался, что готов покалечить себя, лишь бы не участвовать в военных действиях. Он сказал своей матери, что ненавидит президента России Владимира Путина и главу минобороны РФ Сергея Шойгу.