Мать ликвидированного в Украине военнослужащего Никиты Аврова, родом из города Луга Ленинградской области, считает, что "спецоперация" в Украине была нужна. Перед этим сын ей писал, что находится в "аду" и может не вернуться.

Об этом женщина рассказала в интервью "Север. Реалии". По ее словам, 20-летний парень поехал на войну, так как "по-другому не мог". Солдат участвовал в боях под Изюмом на Харьковщине и с ним 1,5 месяца не было связи.

"Потом прислал только "мам, здесь ад, я не знаю, вернусь ли я домой. Скажи брату, что я его очень сильно люблю, и тебя, мамочка, и всегда буду рядом с вами". Больше новостей от него не было. И 2 апреля мне сообщили, что 27 числа в ходе ожесточенных боев мой сын был подорван в танке, после чего пытались ребята из него вылезти, и их расстреляли. Больше ничего не знаю", – рассказала мать путинского убийцы.

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По ее словам, за преступления в Украине Авров представлен в России к ордену Мужества посмертно.

На вопрос, нужна ли эта война, женщина ответила, как и остальные воспитанные пропагандой россияне: "Столько времени все это длилось, мне сейчас тяжело об этом говорить... У меня в голове ничего не складывается. Я думаю, если бы она была не нужна, ее бы, наверное, и не было. И сын бы был живой".

Как сообщал OBOZREVATEL, мать российского оккупанта лейтенанта Дмитрия Молчанова, чье подразделение месяц обстреливало мирных жителей Харькова и окраин, узнала своего сына в пленном солдате, у которого взяли интервью. Россиянка просила помочь ей найти сына и заявляла, что он "не убийца" и "ни в чем не виноват", а все ее знакомые против войны.