Мать и дочь потеряли конечности: врачи рассказали о судьбе пострадавших от удара по вокзалу в Краматорске

Во время ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, который был нанесен российскими оккупантами 8 апреля, пострадала семья из Новгородского Донецкой области. В этот страшный день мать потеряла одну ногу, а ее дочь – обе. С тех пор старшим в семье стал 11-летний Ярослав, который заботится о своих родных.

Историю пострадавшей семьи рассказали в Первом медицинском объединении Львова, которое сейчас заботится о семье. В ближайшее время пострадавшие отправятся в США на протезирование и реабилитацию.

"Он повзрослел в тот момент, когда российская ракета прилетела на вокзал Краматорска. Сестра-близнец и мама, которые были на перроне, потеряли ноги: девочка – обе, женщина – одну. И 11-летний Ярослав теперь за ними ухаживает. Даже сам ходит в магазин рядом с больницей", – рассказали в ПМО.

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Как стало известно, родной отец близнецов умер, а отчим пошел защищать Украину от российского нашествия. В начале апреля мать Наталья решила воспользоваться возможностью и вывезти детей из-под обстрелов в более безопасные регионы Украины.

На вокзале в Краматорске в ожидании поезда дочь Яна попросила у мамы выйти на перрон, где волонтеры угощали людей теплым чаем. Поэтому Ярослава оставили стеречь вещи в помещении вокзала, а сами вышли во двор именно в тот момент, когда раздался взрыв.

Женщина признается, что до сих пор не может простить себе тот поход за чаем. Когда она пришла в себя после взрыва, увидела, что все вокруг было в крови. Тогда заметила, что дочери оторвало ноги, и попыталась приподняться, но не смогла – только тогда Наталья осознала, что и сама потеряла ногу.

Уже несколько недель семья находится в детской больнице Св. Николая во Львове, куда они были доставлены после эвакуации. Сейчас, как рассказывают врачи, дети и мама уже улыбаются, чувствуя, что наконец-то находятся в безопасности. Их постоянно посещают волонтеры и знаменитости, приносят подарки.

"Еще одна хорошая новость: совсем скоро семья отправится на протезирование и реабилитацию в США", – рассказали врачи.

Мальчик говорит, что очень хочет, чтобы мама и сестричка наконец-то стали на ноги, а к тому времени обещает быть их надежной опорой и поддержкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно во Львов также привезли 15-летнюю девочку, которая около 30 км управляла автомобилем с простреленными ногами. В машине вместе с ребенком были тяжелораненые взрослые.