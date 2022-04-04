"Маскировка" техники колодами не спасла: на Черниговщине ВСУ уничтожили колонну оккупантов. Фото

Вооруженные силы Украины уничтожили колонну военной техники оккупантов в Черниговской области. Броню некоторых машин российские солдаты пытались усилить колодами деревьев, однако это им не помогло.

Фотографиями успешной атаки поделилось Оперативное командование "Север" на Facebook-странице. Кадры были обнародованы в понедельник, 4 апреля, но когда именно состоялся бой, не уточняется.

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Пресс-служба украинских воинов назвала работу наших мужественных защитников "ювелирной и результативной".

"Не спасла колонну орков на ичнянском направлении и мегасильная защита из бревен от сил сопротивления Северщины", – сказано в сообщении.

На снимках видно: путинские армейцы нацепили бревна на бензовоз и даже на танк.

Предлагаем посмотреть, как выглядит российская колонна после встречи с нашими героями:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сухопутные войска ВС Украины показали, как эффективно работают по военной технике врага. Удачные удары были нанесены героями 30-й ОМБР им. князя Константина Острожского.

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