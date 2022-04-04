"Маскировка" техники колодами не спасла: на Черниговщине ВСУ уничтожили колонну оккупантов. Фото

Дарья Дурова
Война в Украине 2022
6 минут
Уничтоженная техника РФ

Вооруженные силы Украины уничтожили колонну военной техники оккупантов в Черниговской области. Броню некоторых машин российские солдаты пытались усилить колодами деревьев, однако это им не помогло.

Фотографиями успешной атаки поделилось Оперативное командование "Север" на Facebook-странице. Кадры были обнародованы в понедельник, 4 апреля, но когда именно состоялся бой, не уточняется.

ВСУ уничтожили большое количество вражеской техники
Российская колонна уничтожена
Видео дня

Пресс-служба украинских воинов назвала работу наших мужественных защитников "ювелирной и результативной".

"Не спасла колонну орков на ичнянском направлении и мегасильная защита из бревен от сил сопротивления Северщины", – сказано в сообщении.

Оккупанты пытались укрепить броню своих машин
Прицельный удар по кабине
ВСУ похвастались ювелирной работой
Деревянная броня не спасла машины противника

На снимках видно: путинские армейцы нацепили бревна на бензовоз и даже на танк.

Подбитый танк оккупантов
Бревна на российском танке
Движение тяжелой техники было остановлено

Предлагаем посмотреть, как выглядит российская колонна после встречи с нашими героями:

Вражеская техника на Черниговщине
Колонна не доехала до пункта назначения
Уничтоженная военная техника ВС России
Последствия прицельного удара
Украинские защитники разгромили оккупантов
Как выгляди эффективная работа ВСУ
ВС РФ лишились очередной порции военной техники
Российский танк
Машина российских "освободителей"
Танк серьезно поврежден
Удачная работа ВСУ
Некоторые машины выгорели
Facebook Operational Command "North"
Facebook Operational Command "North"
Facebook Operational Command "North"
Facebook Operational Command "North"
Facebook Operational Command "North"
Сообщение пресс-службы украинских военных.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сухопутные войска ВС Украины показали, как эффективно работают по военной технике врага. Удачные удары были нанесены героями 30-й ОМБР им. князя Константина Острожского.

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