Маскировка не помогла: защитники показали, как превращают вражескую технику в металлолом. Видео

Бойцы полка "Азов" показали, как уничтожают вражескую технику в Запорожском направлении. Укрыться от возмездия оккупантам не удается даже в "зеленке".

От техники русских оккупантов в конце концов осталось лишь пепелище и куча металлолома. Как это было, "азовцы" сняли на видео.

"Бойцы полка ССО "Азов" Киев продолжают выполнять боевые задания и удачно уничтожать русскую на Запорожском направлении. Вот так, в мгновение ока техника оккупантов, скрытая за "зеленкой", превращается в металлолом и пепелище. Мы же предупреждали, что никто не скроется", – подписали яркие кадры защитники Украины.

Видео дня

На видео видно, как артиллерия украинцев четко отработала по нескольким единицам бронетехники российских оккупантов. Они пытались спрятать ее в лесополосе, однако тайник оказался неудачным.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Азов" эффектно отработал по позициям врага, защитники Украины показали видео разгрома.

Всего с 24 февраля по 1 мая на войне в Украине погибли уже 23 500 солдат России. Число уничтоженных танков перевалило за тысячу.