Мариупольский горсовет призвал мировое сообщество признать действия России в Украине геноцидом

На внеочередной сессии Мариупольского городского совета депутаты осудили военные преступления России против жителей города, отвергнув возможность любых форм сотрудничества с оккупантами и коллаборационистами. Кроме того, действия оккупантов предложили признать геноцидом украинского народа.

Депутаты призвали объединить усилия по разблокированию международной гуманитарной помощи Мариуполю и организованной эвакуации. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

"Призываем мировое сообщество признать действия армии Российской Федерации военными преступлениями, а президента РФ Владимира Путина – военным преступником", – говорится в решении горсовета.

Также местный совет осудил массовую депортацию жителей Мариуполя в Россию при полном блокировании международной гуманитарной помощи. Кроме того, депутаты городского совета отвергли любые формы сотрудничества с войсками РФ или коллаборантами.

Видео дня

Напомним, Мариуполь остается закрытым для въезда и очень опасным для выезда на личном транспорте. Российские оккупанты отказываются пропустить гуманитарные грузы в осажденный город.

Ранее сообщалось, что из Мариуполя гуманитарными коридорами эвакуировали около 75 тыс. мирных жителей. И еще необходимо вывезти из этого города в более безопасные места 100 тыс. женщин, детей, людей преклонного возраста и людей с инвалидностью.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!