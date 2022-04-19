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"Мариупольская крепость держится": полицейский рассказал об обороне города и первоочередной задаче

София Закревская
Война в Украине 2022
2 минуты
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'Мариупольская крепость держится': полицейский рассказал об обороне города и первоочередной задаче

Украинские воины держат форпост Мариуполя, однако они окружены российскими оккупантами. Об этом рассказал патрульный полицейский Даниил, который защищает город с первого дня полномасштабного вторжения вместе с другими военными и правоохранителями. Больше всего они хотят выжить и полностью отбить Мариуполь у россиян.

Его слова передает "Громадське". Воин рассказал, что в Мариуполе осталось трое патрульных полицейских: он, начальник управления патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, получивший тяжелое ранение, и патрульный Святослав с позывным "Хитрый".

Полицейские продолжают давать отпор оккупантам вместе с "Азовом", Нацгвардией, пограничниками, Нацполицией и Вооруженными силами Украины, которые теперь действуют как единая боевая единица.

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"Как нам можно помочь? Мы в окружении. Кроме слов поддержки, к сожалению, никак не помочь. Почему я до сих пор в городе? Ведь это – мой родной город. Уже один раз я покидал свой дом, вторично не хочу, так что будем бороться до конца! Возможность была выйти (из города – Ред.), но как я буду смотреть в глаза своим побратимам, с которыми стою бок о бок?" – сказал Даниил.

Патрульный полицейский Даниил (слева) с побратимом.

Он рассказал, что в 2014 году переехал из оккупированного Донецка в Мариуполь, ставший его вторым родным городом. Однако из-за действий захватчиков от него остались только руины.

"На это очень больно смотреть, но это и не дает бросить оружие…Я уже потерял свою бабушку здесь, многих побратимов. Бабушка моя – местная, из Мариуполя. Она умерла от пневмонии в укрытии", – рассказал защитник города-героя.

Он добавил, что оккупанты уже трижды предлагали защитникам Мариуполя сдаться. Они обещали сохранить им жизнь и обращаться с украинцами в рамках Женевской конвенции. Однако россиянам никто не верит, особенно после событий в Иловайске.

Все защитники Мариуполя решили, что они будут удерживать оборону и выполнять приказы, которые дает руководство. В плен наши воины сдаваться не хотят, даже ввиду того, что вокруг очень много сил противника, контролирующего почти весь город. По словам Даниила, "их здесь просто орда".

"Наибольшее желание – выжить и отбить город полностью. Настроение у нас боевое, хоть и немного устали. В последнее время очень много нагрузок и мало возможностей восстановить силы. Но адреналин держит нас в строю. Передайте на большую землю, что Мариупольская крепость держится. Мариуполь – это Украина!" – подчеркнул патрульный.

Во вторник, 19 апреля, в Twitter он сообщил, что украинским воинам пришлось передислоцироваться, для чего они шли пешком несколько километров под обстрелами.

Скриншот поста защитника Мариуполя в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Мариуполя заявляют, что российские оккупанты практически уничтожили завод "Азовсталь". На него рашисты уже несколько дней подряд сбрасывают сверхмощные бомбы.

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