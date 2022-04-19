'Мариупольская крепость держится': полицейский рассказал об обороне города и первоочередной задаче

Украинские воины держат форпост Мариуполя, однако они окружены российскими оккупантами. Об этом рассказал патрульный полицейский Даниил, который защищает город с первого дня полномасштабного вторжения вместе с другими военными и правоохранителями. Больше всего они хотят выжить и полностью отбить Мариуполь у россиян.

Его слова передает "Громадське". Воин рассказал, что в Мариуполе осталось трое патрульных полицейских: он, начальник управления патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, получивший тяжелое ранение, и патрульный Святослав с позывным "Хитрый".

Полицейские продолжают давать отпор оккупантам вместе с "Азовом", Нацгвардией, пограничниками, Нацполицией и Вооруженными силами Украины, которые теперь действуют как единая боевая единица.

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"Как нам можно помочь? Мы в окружении. Кроме слов поддержки, к сожалению, никак не помочь. Почему я до сих пор в городе? Ведь это – мой родной город. Уже один раз я покидал свой дом, вторично не хочу, так что будем бороться до конца! Возможность была выйти (из города – Ред.), но как я буду смотреть в глаза своим побратимам, с которыми стою бок о бок?" – сказал Даниил.

Он рассказал, что в 2014 году переехал из оккупированного Донецка в Мариуполь, ставший его вторым родным городом. Однако из-за действий захватчиков от него остались только руины.

"На это очень больно смотреть, но это и не дает бросить оружие…Я уже потерял свою бабушку здесь, многих побратимов. Бабушка моя – местная, из Мариуполя. Она умерла от пневмонии в укрытии", – рассказал защитник города-героя.

Он добавил, что оккупанты уже трижды предлагали защитникам Мариуполя сдаться. Они обещали сохранить им жизнь и обращаться с украинцами в рамках Женевской конвенции. Однако россиянам никто не верит, особенно после событий в Иловайске.

Все защитники Мариуполя решили, что они будут удерживать оборону и выполнять приказы, которые дает руководство. В плен наши воины сдаваться не хотят, даже ввиду того, что вокруг очень много сил противника, контролирующего почти весь город. По словам Даниила, "их здесь просто орда".

"Наибольшее желание – выжить и отбить город полностью. Настроение у нас боевое, хоть и немного устали. В последнее время очень много нагрузок и мало возможностей восстановить силы. Но адреналин держит нас в строю. Передайте на большую землю, что Мариупольская крепость держится. Мариуполь – это Украина!" – подчеркнул патрульный.

Во вторник, 19 апреля, в Twitter он сообщил, что украинским воинам пришлось передислоцироваться, для чего они шли пешком несколько километров под обстрелами.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Мариуполя заявляют, что российские оккупанты практически уничтожили завод "Азовсталь". На него рашисты уже несколько дней подряд сбрасывают сверхмощные бомбы.