Мариуполь истощил российские подразделения, Кремль пытается скрыть реальные масштабы потерь – разведка Британии

Россия из-за нехватки личного состава не способна провести полноценную атаку в Мариуполе. Украинские защитники снизили боеспособность подразделений, которые держат город в осаде.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании. По мнению разведки, решение Кремля блокировать, а не атаковать "Азовсталь" означает, что многие подразделения остаются закрепленными в городе, следовательно – не могут быть передислоцированы.

"Украинские защитники также нанесли потери многим подразделениям РФ и снизили их боеспособность", – сказано в сообщении.

В разведке отмечают, что Минобороны РФ хочет само контролировать выплаты семьям солдат, погибших на войне в Украине. Таким образом ведомство намерено скрыть реальные масштабы потерь.

Видео дня

"МО предлагает, чтобы военные, а не гражданские чиновники контролировали выплаты компенсаций семьям погибших солдат. Это может быть продиктовано желанием скрыть от своего населения реальные масштабы потерь", – сказано в сообщении.

Также в Лондоне считают, что страна-агрессор добилась небольших успехов после того, как решила переместить фокус удара на полную оккупацию Донбасса. "Без необходимого тылового и боевого обеспечения об ощутимом прорыве говорить нельзя", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший сотрудник "Азовстали" Александр Чуприн рассказал оккупантам, где на территории комбината могут находиться украинские воины и мирные жители.