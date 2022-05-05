Мариуполь был и будет украинским: в мэрии ответили на российские указатели оккупантов

На въезде в Мариуполь русские оккупанты меняют указатели с названием города. Вместо табличек с надписями на украинском и английском языках они устанавливают русские таблички.

В мэрии города такие действия россиян на фоне нанесенных ими разрушений назвали средневековьем. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Мариупольского городского совета.

"Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут. А между тем, в Мариуполе средневековье – жители без воды, достаточного количества пищи, медикаментов. Нет света и нормальной связи", – говорится в сообщении.

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Очевидно, таким образом оккупанты хотят "пометить" территорию. Однако, по мнению местных властей, российский Мариуполь – только их фантазии.

"Мариуполь – был, есть и будет украинским городом. Что бы там россияне себе не фантазировали", – отметили в мэрии города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в уничтоженном оккупантами украинском Мариуполе россияне установили свой новый символ "победы" – памятник бабушке с советским флагом. Ранее схожая скульптура появилась в русском Белгороде.

Также известно, что российские оккупанты 9 мая планируют провести в Мариуполе парад военнопленных. Однако вместо бойцов ВСУ они намерены переодеть в форму украинских военнослужащих мирных жителей.

А тем временем российские войска уже третий день ведут захватнические бои на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Ситуация там очень сложная, однако украинские защитники продолжают держать оборону.

Президент Владимир Зеленский заявил, что представители Украины продолжают вести переговоры о дальнейшей эвакуации людей с "Азовстали" в окруженном российскими оккупантами Мариуполе.