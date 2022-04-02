Маму и брата погибшей в Мариуполе юной гимнастки еще ищут: надежда есть

В Мариуполе во время бомбежки российскими оккупантами погибла 11-летняя талантливая гимнастка и ее папа. Мама и младший брат попали в больницу, которую буквально через день разбомбили захватчики.

Однако друзья семьи еще надеются на чудо и ищут родных спортсменки среди эвакуированных.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Война застала семью Дьяченко в Мариуполе. 11-летняя юная гимнастка Катя, ее младший брат Артем, а также родители Марина и Александр не успели выехать из города до его блокады российскими войсками.

"Мы ничего не знали. Сначала город не так сильно бомбили, а уже со 2 марта мы остались без связи и не знали, что происходит. У нас ни разу за все время не срабатывала воздушная тревога, не было никаких сообщений. Мы сидели в подвалах и оказались отрезанными от всего мира", – рассказывает тренер Кати Анастасия Мещаненкова.

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Никакой эвакуации не было, поскольку город начали жестоко обстреливать россияне, а зеленые коридоры никто не давал. Вырваться из Мариуполя могли только смельчаки на легковых автомобилях. Анастасия сама так выехала из города под обстрелами из градов. Говорит, что только благодаря Богу осталась жива.

"На последней тренировке, перед войной, мы с Катей ставили новую программу с обручем, готовились к выступлению на Кубке Дерюгиных. Последнее, что мне тогда сказала Катя: "Спасибо за тренировку". Мы должны были увидеться буквально на следующий день, но началась война", – вспоминает Анастасия.

10 марта российская бомба попала в дом, где жила Катина семья. Там обрушились плиты с 9 по 6 этажи. На глазах у мамы стена упала на Катю и ее отца. Они оба погибли на месте.

Маму и младшего брата удалось спасти, их отвезли в больницу №3 Мариуполя. Однако вскоре оккупанты разбомбили это медицинское учреждение. Связь с Мариной и Артемом пропала.

"У нас до сих пор есть надежда, что они смогли спастись. Мы просматриваем списки эвакуированных, но пока их там не нашли. Однако сейчас оставшихся в живых мариупольцев россияне принудительно вывозят в Донецк. Данных об этих людях у нас нет. Но надежда еще есть, что Марина и Артем живы", – говорит тренер.

Анастасия вспоминает, что Катюша впервые пришла к ней на занятия два года назад. До этого она уже занималась гимнастикой, но у другого тренера.

"Это была очень светлая девочка, искренняя. Не по годам развитая, умная. Ее все любили, а малыши просто обожали. Она была очень перспективной гимнасткой, я всегда говорила, что она станет тренером и воспитает еще олимпийских чемпионок. Она всегда на соревнованиях выступала так, словно это Олимпийские игры, эмоционально, ярко, с высоко поднятой головой. Я всегда называла ее "звезда моя", – рассказывает тренер.

После Кубка Дерюгиных Катя собиралась поехать на выступления в Испанию. Но российские агрессоры отобрали у девочки не только ее мечту, но и жизнь. Как и жизнь сотен украинских детей, которые гибнут сейчас от российских бомб и ракет.

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