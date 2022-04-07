Мама мальчика из Бучи, фото которого на ее могиле потрясло мир, была няней в детском саду: детали трагедии

Стали известны трагические подробности гибели женщины в Буче, 6-летний сын которой приносил на могилу мамы во дворе дома консервы. Страшное фото ребенка на могиле умершей мамы облетело мир.

Выяснилось, что жительница Бучи умерла не от голода, как сообщалось ранее, у нее осталось еще двое детей, кроме маленького Влада. Трагическую историю рассказало издание Телеграф.

Несколько дней назад иностранные фотографы Rodrigo Abd и Narciso Contreras опубликовали сделанные в освобожденной от российских оккупантов Бучи в Киевской области страшные фото, где два мальчика, Влад и Вова, пришли на могилу умершей во время оккупации города рашистами мамы. Младший мальчик, 6-летний Влад принес маме консервы.

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Тогда сообщалось, что женщина скончалась от "голода и стресса".

Однако журналисты разыскали знакомых семьи – и узнали, что произошло на самом деле.

Погибшую женщину звали не Ирина Танюк, как сообщалось ранее, а Марина Наумец. Она работала няней в частном детском центре. Ей было всего 34 года.

Осиротели трое детей – 13-летняя София, 10-летний Владимир и 6-летний Владислав.

"По словам жителей, женщина не справилась со стрессом на фоне военных действий и умерла в укрытии многоквартирного дома, о голоде речь не идет. Возможно, не выдержало сердце", - объясняют журналисты.

Сейчас дети – с мужем погибшей бучанки Иваном. Он является родным папой самому молодому мальчику. Двое старших деток – дети Марины от первого брака.

По данным издания, всем необходимым семье помогают волонтеры и местные жители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что таких смертей, какой умерла Марина Наумец, в Буче не так много. По словам мэра города Анатолия Федорука, у 90% погибших в Буче жителей обнаружили пулевые ранения.