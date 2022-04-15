Малюська рассказал, кто и как расследует преступления Путина и российских военных в Украине

Над фиксацией военных преступлений России в Украине трудятся не только украинские, но и западные эксперты. Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в авторской программе шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара "Орестократия". Чиновник отметил: такое взаимодействие с партнерами необходимо в связи с крайней политизированностью дела.

"На днях свою помощь предложил министр юстиции Франции и пообещал направить в Украину своих экспертов – судебно-медицинских и специалистов по баллистике, чтобы они помогали проводить экспертизу и создавать надлежащую доказательную базу в Украине, – поделился Малюська с журналистом. – Это лишь один из примеров – важно привлекать как можно больше иностранных партнеров к такой работе – доказывать факты совершения военных преступлений военнослужащими Российской Федерации на территории Украины".

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На вопрос, есть ли в составе международной экспертной группы специалисты из Соединенных Штатов Америки, министр ответил: "Нет, но, опять же, это не является решающим или ключевым фактором. Дело в том, что Соединенные Штаты не ратифицировали Римский статут – соответственно, они не являются участниками Международного уголовного суда. Насколько я понимаю, в рамках этой организации они определенным образом могут помогать и помогают – в плане сбора доказательств. Такая информация не разглашается. Но США не является страной, финансирующей Международный уголовный суд или участвующей в его внутренней организационной деятельности. Для этого есть страны Евросоюза, и с ними у нас налажено успешное сотрудничество".

В какие инстанции будут переданы доказательства, долго ли Украине придется ждать справедливости и насколько реально отправить Путина на его окружение на скамью подсудимых? Ответы на эти вопросы – в программе "Орестократия":

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