Малюська объяснил, почему Путин на скамье подсудимых – это абсолютно реально

Владимир Путин на скамье подсудимых – не несбыточная украинская мечта, а достаточно реальная цель, которой можно достичь, собрав и должным образом оформив доказательства. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару для его программы "Орестократия" министр юстиции Украины Денис Малюська.

По мнению профессионального юриста, привлечение лидера РФ к суду рано или поздно состоится, и сейчас украинская сторона делает все возможное, чтобы грамотно задокументировать для любой судебной инстанции (в том числе Международного уголовного суда в Гааге) доказательства и показания тех, кто пострадал от рук российских военнослужащих .

Разумеется, легче всего заставить ответить за зверства непосредственных исполнителей, считает Малюська: "Исполнители – это те лица, чья ответственность более очевидна. Потому что есть очевидные насильники, очевидные убийцы, и доказательства по ним можно собрать. Что касается высшего руководства Российской Федерации – все зависит от типа преступления. Если мы говорим о преступлении агрессии, то здесь очевидно, что приказ отдал Путин и он совершил военное преступление, квалифицирующееся как агрессия. С другими преступлениями сложнее, потому что, например, был ли приказ Путина уничтожать мирное население? Официальный, неофициальный, любой. Если мы это докажем – пожалуйста, вот еще одно преступление, совершенное Путиным или военным руководством России".

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С точки зрения доказательств в случае Путина проще всего доказать именно агрессию РФ против Украины. "Но я надеюсь, что следствие выведет на него и его подчиненных и по другим военным преступлениям", – сказал Денис Малюська.

Министр юстиции Украины входит в состав украинской делегации в переговорном процессе с Россией о прекращении войны и гарантиях безопасности для нашей страны, и в программе "Орестократия" он также ответил на другие важные вопросы – о том, кто и как расследует преступления россиян, совершенные в Украине, и каким образом Украина может добиться от Российской Федерации средств на восстановление всего того, что было уничтожено с 24 февраля 2022 года.

Пошаговый план действий для установления справедливости – в программе:

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