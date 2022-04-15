Люди собирают ветки, чтобы приготовить еду: новые кадры из разрушенного оккупантами Мариуполя

В сети появились новые кадры из разрушенного украинского Мариуполя. Исторический центр портового города почти полностью разрушен, но некоторые жители все еще рискуют выходить из своих домов, в частности, чтобы приготовить еду на открытых кострах.

Для этого собирают упавшие ветки, пишет Sky News. Также по улицам города разбросаны тела мирных жителей.

Напомним: украинская пиарщица и блогер Катерина Примина, которая ранее сотрудничала с певицей Региной Тодоренко, рассказала, какой ад ей пришлось пережить, спасая маму из Мариуполя. Женщина не выходила на связь 42 дня, а когда все-таки смогла выехать из блокадного города поделилась ужасами, которые случились с ней и другими горожанами за это время. По ее словам, местные жители самостоятельно хоронили соседей на территории детского сада возле дома, вместе готовили еду в котелках на улице и питались один раз в день.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Мариуполе, который более месяца находится в полной блокаде и в окружении российских оккупантов, погибло от 20 до 22 тысяч мирных жителей. Такие данные являются предварительными.