Люди не могут жить на руинах, – в ОП рассказали о восстановлении пострадавших от войны регионов

Война не закончилась и российские оккупанты могут вернуться на нашу землю. Украина готова к этому, однако ни в коем случае не будет убавлять темпы восстановления пострадавших от войны регионов, где уже прекратились боевые действия.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. В своем Telegram-канале он рассказал о том, как проходят работы по восстановлению инфраструктуры.

"Люди не могут жить на руинах. Необходимо все привести в порядок", – подчеркнул Тимошенко.

Так, в Сумской области продолжаются работы по разбору завалов Ахтырской ТЭЦ, которую беспощадно пытались уничтожить кафиры. В Тростянце коммунальные службы убирают улично-дорожные сети на территории города.

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В Киевской области за сутки подключили к электроснабжению 9 000 потребителей. В городе-герое Ирпене на 66% возобновлено газоснабжение.

Без газа в Киевской области остается село Почепин, там еще продолжаются работы по разминированию.

В течение суток обнаружено и уничтожено 126 взрывоопасных предметов.

"Берегите себя! Увидев любой опасный предмет, сразу звоните в полицию и ГСЧС", – предостерег Тимошенко.

По словам замруководителя ОП, полицейские работают в режиме 24/7.

"По состоянию на сегодняшний день задержан 291 мародер в Киевской области", – отметил Тимошенко.