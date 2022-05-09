Люди, которые оказались под завалами в Шипилово на Луганщине, перестали выходить на связь

В селе Шипилово на Луганщине перестали выходить на связь одиннадцать жителей, которые прятались в подвале двухэтажного дома, обстрелянного оккупантами в ночь на 8 мая. Судьба оказавшихся под завалами людей ныне неизвестна.

Войска РФ держат район под постоянными обстрелами, что делает невозможной спасательную операцию. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По его словам, пожарные отряды разбирали завалы двухэтажки, сколько этого позволяла ситуация с безопасностью. Однако оккупанты практически не останавливают огонь по мирным зданиям.

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"Невозможно до конца разобрать завалы ни в Белогоровке (там захватчики разбомбили школу, под которой в подвале прятались около ста человек. – Ред.), ни в Шипилово", – констатировал Гайдай.

Чиновник подчеркнул, что за 8 мая путинская армия 24 раза целила по населению Луганской области. В Северодонецке в результате вражеских обстрелов погибла женщина, в Белогоровке – двое закарпатских волонтеров. В этом поселке среди пострадавших, конечно, есть дети. Их и раненого ребенка из Приволья госпитализировали в Днепр.

В то же время оккупанты продолжают уничтожать промышленность и объекты критической инфраструктуры региона. Вечером они снарядами в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске.

Кроме этого, за прошедшие сутки россияне разрушили мощности Попаснянского водоканала, которые еще функционировали.

"Теперь воды не будет ни в городах и селах, подконтрольных правительству Украины, ни в оккупированных в 2014 году", – пояснил Гайдай.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Луганске не осталось мест в больнице, куда свозят раненых военных ВС РФ. В медучреждении также наблюдается нехватка лекарства, что потенциально может увеличить количество "200-х" в рядах захватчиков.