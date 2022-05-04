Лупаков: ВСУ положат на дно корабли Путина в Черном море, 'Москва' и 'Коммуна' будут лежать рядом. Интервью

В Черное море зашла армада российских военных кораблей – около 20 единиц, включая подлодки. На борту есть крылатые ракеты "Калибр" и могут быть ядерные боеголовки. Но применение врагом ядерного оружия проблематично, а "Калибров" осталось не так уж много.

В настоящее время корабли НАТО не могут заходить в черноморскую акваторию, но противокорабельные ракеты уже идут в Украину. ВСУ смогут устроить на морском дне целое "кладбище" из кораблей оккупантов. Рядом с затонувшим крейсером "Москва", служившим "зонтиком" для оккупанта, можно положить еще одну гордость Кремля – "Коммуну".

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков.

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– По информации британской разведки, сегодня в акватории Черного моря находится по меньшей мере 20 кораблей России, в том числе подводные лодки. Какие возможные действия агрессора в этом регионе, для чего там такая концентрация кораблей?

– Они хотят сымитировать высадку десанта в Одессу, поэтому они и разбомбили мост, чтобы наши силы не подошли с запада. Но это все пустое, ничего у них из этого не выйдет.

Так называемый зонтик в виде крейсера "Москва" – это уже экспонат для наших дайверов. Хотя этот крокодил виден и не погружаясь – он лежит на глубине 45 метров. И долго там будет лежать. Нечем поднимать.

На сегодняшний день оккупанты реально имеют максимум 56 "Калибров" – они могут запустить их с моря. Из них 16 – с подлодок.

– Вы упомянули о "Москве". Скажите, может ли он представлять определенную угрозу, даже находясь на дне моря? Он ведь нес ядерное оружие.

– Однозначно. На борту было, как минимум, две ракеты с ядерными боеголовками. Даже на подлодках еще в советское время у меня на борту всегда было две ядерных торпеды.

– Возможна ли утечка радиоактивных веществ из ракет, лежащих на дне моря?

– Нет, из ядерных боеголовок никакой утечки быть не может, потому что там стоит большая защита. Если они не повреждены. А они, я уверен, не повреждены, потому что на сегодняшний день радиационный фон там не повышен.

– Среди тех кораблей РФ, которые сейчас есть в Черном море, могут быть такие, которые несут ядерное оружие?

– Это однозначно. Там два фрегата, четыре корвета, все они несут по восемь "Калибров". Это тактическое ядерное орудие.

– Каковы последствия удара с применением ядерных средств, например, по украинскому городу?

– В любом случае взрыв ядерного запаса – это, как минимум, пол-Хиросимы или пол-Нагасаки. Но какой смысл стрелять ядерными боеголовками? Испугать?

– А еще мы помним заявление Бориса Джонсона, который говорил, что в случае применения Россией ядерного оружия Великобритания без согласования со странами НАТО нанесет ответный удар.

– Однозначно и верно. Как только будет применено даже тактическое оружие, сразу парочка стратегических ударов будет нанесена по Москве и на этом вопрос будет закрыт.

– Уже озвучиваются планы России отрезать Украину от морей. Как вы оцениваете такую опасность? Какая опасность для Одессы?

– Опасности такой нет, пока стоит Николаев. Ибо, не взяв Николаев, в Одессу они не подойдут. А то, что они взяли Херсон и уже 17 раз там имели "Чернобаевку" – это факт. То же они будут иметь и в случае с Одессой.

– Чем в Черном море нам могут помочь союзники? Ведь корабли НАТО туда заходить не могут.

– В этом и проблема. Еще до начала войны я поднимал вопрос – у нас есть польско-латвийско-украинский сухопутный батальон, нужно было создать в Черном море румынско-украинско-американскую военно-морскую базу. И тогда были бы все основания, чтобы Турция пропустила корабли тех стран, база которых была в Черном море. Но до сих пор базы нет. К сожалению, сегодня это вопрос риторический.

Союзники ничем не могут помочь в Черном море. Но к нам уже идут противокорабельные ракеты. Поэтому подходящую армаду надо подпустить поближе к "Москве", чтобы сделать нормальное такое кладбище, чтобы недалеко памятники стояли. Надо сделать им зоопарк под водой.

Туда еще и "Коммуна" подошла. Она была построена в 1913 году, а в 1941 ее затопили советские моряки в Кронштадте. Всю войну она пролежала на дне. Затем после войны ее перетащили на Черноморский флот. Теперь ее нужно положить на днj здесь. Пусть лежит возле "Москвы", это было бы красиво.