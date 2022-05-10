Лукашенко заговорил о риске войны в Беларуси и поставил вопрос о вооружении армии. Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о риске войны в его стране. Он также поставил перед военным командованием вопрос о вооружении белорусской армии.

Соответствующие темы Лукашенко затронул на совещании с силовиками. "Какая война будет в Беларуси, если не дай Бог?", – сказал он (видео речи Лукашенко размещено внизу новости).

Белорусский диктатор также заявил, что так называемая "военная операция РФ в Украине" его многому научила и что он требовал от министерства обороны Беларуси ответа о потребностях в вооружении.

"Какое оружие понадобится нынешней армии, если нам вдруг с оружием в руках придется защищать свою страну", – сказал Лукашенко.

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Он добавил, что Беларусь сегодня должна "рассмотреть государственный оборонный заказ" исходя из уроков войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко "намекнул" на провал планов Путина в Украине, заявив, что "спецоперация" затянулась. А 9 мая он заявил о поддержке РФ и рассказал, что мир якобы "устал от американской удавки".