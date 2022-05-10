Лукашенко стягивает войска к границе с Украиной: военный эксперт назвал реальную причину

Военный эксперт Николай Сунгуровский прокомментировал заявление руководства Беларуси о переброске сил к границе с Польшей и Украиной. По его словам, такое решение связано с учениями Defender Europe и Swift Response, которые проводят страны НАТО в Восточной Европе.

Такое мнение директор военных программ Центра Разумкова высказал в комментарии OBOZREVATEL. Также он отметил, что власти России и РБ пытаются поддерживать позу окруженной крепости.

"Касательно того, что наращиваются силы и средства как на наших граница, так и на границах с Польшей, то это связано с учениями НАТО. Это, конечно, обычная реакция и Беларуси, и России на любые движения со стороны Альянса – попытка держать позу окруженной крепости", – отметил он.

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Сунгуровский также уверен, что перебрасывая солдат к границе и объявляя о необходимости "проверки" районов территориальной обороны, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко компенсирует отсутствие решений, о которых его просит глава Кремля Владимир Путин.

"Решений касательно того, чтобы Беларусь приняла участие в так называемой "спецоперации", – считает эксперт.

Отметим, накануне еще один военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что во время встречи Лукашенко и Путина последний будет принуждать коллегу вступить в войну с Украиной. В то же время Жданов скептически оценивает такой сценарий, так как белорусский политик фактически открестился от участия в этой агрессии еще когда она только начиналась.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведка США не исключает, что президент России объявит военное положение и развяжет войну на оккупированной территории Молдовы. К этому может подтолкнуть отсутствие успехов военной кампании в Украине.