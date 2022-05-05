Лукашенко 'намекнул' на провал планов Путина по войне против Украины и приписал себе роль 'миротворца'

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко "намекнул" на провал планов кремлевского диктатора Владимира Путина по войне против Украины. Он также приписал себе роль "миротворца", заявив, что делает "все" для того, чтобы остановить эту войну.

Об этом Лукашенко рассказал в интервью международному информагентству Associated Press. По его словам, он не думал, что боевые действия "так затянуться".

"Я недостаточно погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она (война, - ред.) по плану, как говорят русские, или так, как я это чувствую. Хочу еще раз подчеркнуть, я считаю, что эта операция затянулась", — сказал Лукашенко.

При этом он заявил, что Украина якобы "провоцирует Россию", а Беларусь якобы выступает за мир.

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"Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы сделали и делаем все, чтобы не было войны. Благодаря вашему покорному слуге, то есть мне, начались переговоры между Украиной и Россией. Но почему Украина, на территории которой фактически идет война, боевые действия, гибнут люди, почему Украина не заинтересована в этих переговорах?", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко прокомментировал и возможное применение ядерного оружия Россией. По его словам, это было бы "неприемлемым", но он не может сказать, есть ли у кремлевского диктатора такие планы.

"Способна ли Россия на это — это вопрос, который нужно задать российскому руководству", - сказал он.

Россия перебросила войска на территорию Беларуси под предлогом военных учений, а затем, когда началось широкомасштабное вторжение в Украину, направила их на войну.

Лукашенко публично поддержал то, что в Кремле называют "специальной операцией", заявив в начале марта на встрече с Путиным, что Украина якобы планировала напасть на Беларусь, а российское вторжение в нашу страну предотвратило это. Тогда же он заявил, что принес карту, чтобы показать Путину, откуда якобы должна была произойти предполагаемая атака, но не представил никаких других доказательств в поддержку этого утверждения.

Но позже риторика непризнанного президента Беларуси изменилась. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что Лукашенко "петляет, как может" перед Западом, доказывая, что он непричастен к вторжению России в Украину. Также Арестович считает, что Лукашенко удалось каким-то образом отпетлять от президента-агресора Владимира Путина, который пытался заставить Беларусь пойти войной на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обещал президенту России Владимиру Путину напасть на Украину 21 марта 2022 года, но не сдержал свое слово. Армия Беларуси должна была устроить массированную атаку на Львов. Теперь, как заявил советник главы МВД Антон Геращенко, в Кремле рассматривают вариант с отстранением Лукашенко от власти.

Впоследствии Лукашенко открыто заявил, что его страна не намерена участвовать в войне против Украины, которую развязала Москва. По его словам, "беларусы на генетическом уровне не воспринимают войну".

Лукашенко также призвал соседей "жить дружно". В это время с беларусской территории российские оккупанты продолжали наносить удары по украинской территории. В частности, на Киевщине нашли обломки ракеты ТРК "Точка-У", которую могли запустить из Беларуси.

Также сообщалось, что "благородные люди" из окружения Лукашенко пригрозили Литве, Польше и Латвии "разрушениями, гибелью и взрывами".