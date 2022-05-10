Луганщина осталась без света, газа и связи: Гайдай назвал самые опасные направления

Луганщина осталась без коммуникаций. В населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи. В то же время российские фашисты продолжают наносить удары по важной трассе Лисичанск-Бахмут – единственной дороге, по которой можно эвакуировать людей и завозить гуманитарные грузы.

О ситуации в регионе рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире "Украина 24". Он отметил, что на сегодняшний день более 40 тысяч жителей еще остаются не эвакуированы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам главы Луганской области, ситуация каждый раз усложняется и Луганщина постепенно превращается во второй Мариуполь.

Продолжаются бои вокруг Попасной, жарко в Белогоровке. Так, под Лисичанском враг попытался закрепиться на нашем берегу, ему удалось установить понтонные переправы, даже технику перебросить. Но наши защитники отбили оккупантов назад, уничтожили всю их технику. В настоящее время идет зачистка личного состава врага.

Видео дня

До сих пор продолжаются жестокие бои в Рубежном и Воеводовке, но враг не может продавить линию обороны.

"В окрестностях Рубежного где еще два месяца назад орки отчитывались, что они все захватили, на самом деле не могут они преодолеть оборону нацгвардии, она там хорошо держит оборону, несмотря на то, что их постоянно обстреливают и авиация бомбит", – рассказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА также сообщил, что область осталась без коммуникаций. Вдобавок российские фашисты перебили магистральный газопровод. Теперь в регионе нет ни света, ни воды, ни газа. Отсутствует также мобильная связь. Над его восстановлением работают, отметил Гайдай.

Пока что эвакуация остается невозможной. Она может восстановиться только тогда, когда наши защитники отбросят оккупантов от дороги на расстояние, с которой те не смогут бить по "пути жизни", сообщил глава ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные отошли от города Попасная. Оккупанты обстреливают город уже два месяца, в результате чего там все разрушено до основания.