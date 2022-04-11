"Луганщина может стать новым Мариуполем": Гайдай рассказал о критической ситуации в области

Российские оккупанты с каждым днем все больше усиливают обстрелы Луганской области с целью дойти до географической границы региона. Со всей его территорией они хотят сделать то, что с Мариуполем.

Об этом рассказал глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в эфире "24 канала". По его словам, жизни людей им безразличны, при этом в регионе ожидается большая битва (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Они сейчас хотят сделать так, как с Мариуполем. Единственное что – со всей территорией Луганской области. Им плевать на жизни людей, больницы, школы, главное – дойти до географической границы", – подчеркнул Гайдай.

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"Выйти на границы, географические границы Донецкой и Луганской области – единственное, что осталось рашистам, чтобы хоть как-то сохранить лицо в этой войне. Они костьми будут ложиться, не своими конечно, чтобы все же выйти на эти границы", – добавил он.

Гайдай считает, что эта битва продлится нескольких дней, а уже сейчас увеличивается количество обстрелов и авиационных, и ракетных, и артиллерийских.

Напомним, что ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в ближайшие две недели на Донбассе будут проходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны. Также активность оккупантов проявляется в направлении Запорожья и Херсона.

Он отметил, что российские руководство сосредоточилось на главной цели – захватить Донбасс. Это подтверждается переброской в том направлении большого количества живой силы и техники врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь с позывным "Калина" записал мощное обращение из заблокированного Мариуполя. Он призвал помочь защитникам города, который стал мучеником и одновременно – символом несокрушимости.