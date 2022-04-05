'Лучше бегите, мы вас уничтожим!' Разбитую колонну оккупантов показали на видео

Украинские защитники разбили колонну вражеской техники на Донбассе. У оккупантов не было шансов, они остались гореть на обочине.

Наши воины из подразделения К2 54 ОМБр показали российским фашистам, что будет со всеми пришедшими на нашу землю с оружием. Безупречную работу украинских военных показали на видео, которое обнародовал фонд "Вернись живым" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, как российские танки, БМП и другая техника вспыхивают один за другим от точных выстрелов украинских бойцов.

Видео дня

"С мечом пришли – от меча и погибнете! Оккупанты, мы знаем, что вы следите за фондом, и еще раз говорим: лучше бегите, пока еще можете, потому что мы идем за вами. Мы уничтожим вас. И будем уничтожать, пока живы!", – прокомментировали видео в организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники показали разбитую технику оккупантов на Харьковщине.

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