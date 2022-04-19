Лондон не собирается помогать РФ обменять Медведчука на британцев, – министр

Великобритания не намерена способствовать Москве в обмене пленными, в результате которого пророссийский олигарх и обвиняемый в госизмене украинский политик Виктор Медведчук может быть обменян на двух британских бойцов, которые были взяты в плен российскими оккупантами.

Об этом заявил Sky News министр Северной Ирландии Брэндон Льюис. По его словам, в Британии обсуждают лишь вопрос о том, как наказать РФ санкциями, а не помочь Москве.

"Мы проходим через процесс введения санкций против людей, которые близки к режиму Путина. Мы не собираемся рассматривать вопрос о том, как мы можем помочь России", – сказал министр, отвечая на вопрос о возможности обмена Медведчука на британцев.

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Льюис заявил, что Великобритания отвечает за своих граждан, но Эйден Эйслин и Шон Пиннер незаконно пошли воевать за Украину.

"Они не должны были там находиться, это незаконное действие … я говорю всем: не путешествуйте незаконно в Украину. Вооруженные силы Украины пользуются поддержкой Великобритании. Мы продолжаем оказывать эту поддержку, и это правильный путь", – подчеркнул он.

Министр призвал британцев, которые хотят помочь Украине, делать это не с оружием в руках, а предоставив финансовую помощь Украине или же приняв в свой дом украинских беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведчук был задержан 12 апреля при попытке бежать из страны.

После задержания его супруга Оксана Марченко стала записывать множество видео с обращениями к мировым лидерам с просьбой способствовать освобождению политика, обвиняемого в государственной измене.

В обращении к премьеру Великобритании Борису Джонсону она обратилась к родственникам задержанных британцев с предложением заставить Украину обменять их на Медведчука.

Позже Служба безопасности Украины обнародовала видеообращение задержанного Медведчука, который предложил России обменять его на защитников и жителей Мариуполя, которые оказались в плену РФ.