Литовцы устроили кровавое зрелище перед окнами посольства РФ в Вильнюсе в поддержку Украины. Фото

В Вильнюсе провели акцию в поддержку Украины напротив посольства страны-агрессора России. Люди искупались в "кровавом" озере.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Также там опубликованы соответствующие фото (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Жители литовской столицы купались в озере, которое окрасили в красный цвет, который символизирует кровь. Они были одеты в белые футболки.

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"В "красном" озере напротив посольства России в Вильнюсе горожане купались в белых футболках, чем высказали поддержку Украине", – сказано в сообщении.

Напомним, что озеро в Вильнюсе напротив посольства РФ сделали красным несколько дней назад. Таким образом активисты устроили перформанс, чтобы обратить внимание на преступления российских оккупантов в Украине. Отметим, что краска, которую они использовали, не вредна для животных и растений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Грузии провели акцию в знак солидарности с Украиной. Около здания парламента выставили 145 пар детской обуви.