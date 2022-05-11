Ну, что, тупой пьяный Ваня, доигрался в войну со своим шепелявым говноштирлицем? Дядюшка Джо не закон о ленд-лизе вышел: он твой пипец вышел. Через твою любимую букву Z, чтобы доходчивее было. Весь день 9 мая ты шлялся по стране полупьяный с портретами дедов, отвоевавших у Гитлера право красного фашизма "держать шишку" на евразийских просторах. Они держали, помахивая ядерной дубиной – в руки Хрущева, то в дряхлеющих клешнях Брежнева.

Потом, правда, стало нечего жрать, и пришлось притворяться миролюбивыми овцами. Но людоедский нрав-то все равно не спрячешь – вот он и вырывался наружу: то бандитским беспределом 90-х, то захватом свободолюбивой Ичкерии. И все это бурлило кровью при самом "демократичном дедушке" Ельцине. Но имперской душеньке жажда полного удовлетворения, абсолютного парада – так, чтобы Европа с Америкой от страха затрепетали. Правда, Вань? Вот ты и грезил о "крепкой руке", чтобы мир за яйца держал, даром ракетой по столу постукивала. И часто ее нашел. Вороватую, как у карманника, заточенную и умелую.

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Она тебя подняла за шиворот, подвесив на чекистский крюк и поставив раком, после чего – зарычала в Мюнхене про гибель, моргалы и великую геополитическую катастрофу ХХ века. А просто твой дрезденский окурок обчитался "Главный кампфа" еще в Доме офицеров, переварил всю эту литературу и пришел к приходу, что он ничем не ниже. Даже брутальнее: Адольф акварельками баловался, а Вовочка пластался на татами.

Так отчего бы не схлестнуться с западным монстриллой по-настоящему? Тебе, пьяному Ване, быстро втёрли, что агрессивная натовская военщина дрочит на твой загаженный сортир: ночами не спит, все замышляет – как бы его захватить? И подъезды твои, Обамой обоссанные. И подворотню, в которой под лопухи срать приятнее, чем в бездуховном клозете. И поднял ты серпастую красную тряпку, и завыл под гимн Александрова, что может повторить "дедушкин 45-й". Этот мифический дед-шатун, насиловавший немок, так врезался в твою мохнатую подсознанку, что только маньячные путешествия да трофеи в ней и задержались. Именно это ты и решил повторить в Украине, на который тебя натаскал офашизевший пахан, как вертухай – овчарку. Включил фашистскую лампочку – и зига вскинула сама собой, и началось имперское слюноотделение.

Этот мифический дед-шатун, насиловавший немок, так врезался в твою мохнатую подсознанку, что только маньячные путешествия да трофеи в ней и задержались. Именно это ты и решил повторить в Украине, на который тебя натаскал офашизевший пахан, как вертухай – овчарку. Включил фашистскую лампочку – и зига вскинула сама собой, и началось имперское слюноотделение. Этот мифический дед-шатун, насиловавший немок, так врезался в твою мохнатую подсознанку, что только маньячные путешествия да трофеи в ней и задержались. Именно это ты и решил повторить в Украине, на который тебя натаскал офашизевший пахан, как вертухай – овчарку. Включил фашистскую лампочку – и зига вскинула сама собой, и началось имперское слюноотделение.

Рашизм обладает интересным оттенком фашизма: мультинацизм. Под Z-знаменем "русского мира" собрался весь ордынский интернационал: бурят, якут, "и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык". Если у немцев было все просто: есть чистокровные арийцы, и есть все остальные – люди второго сорта, то у рашистов все изощреннее, хотя и имеет общий криминальный знаменатель. Зона собрала расчеловеченных зэков и позвала в поход за знаменитостями, трофеями и геополитическим реваншем империи. И все было бы хорошо, если бы не говноштирлиц, допустивший сразу несколько просчетов. Во-первых, он не учел мотивированность украинского народа на сопротивление в битве за свою землю; во-вторых, с чего-то решил, что Запад легко сдастся Украине на фашнявое поругание; в-третьих – не учит солидарность бизнес-сообщества и санкционный эффект; в-четвертых – переоценил силу своей банды, по недоразумению именуемой "армией". Ваня, ты попал. Ты не просто огроб по щам – настоящие неприятности для тебя еще и не читательница.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что он предсказал ваши будущие бонз: "Совершив вторжение в Украину, Путин, его окружение и генералы копируют фашизм, тиранию более чем 70-летней давности, повторяя ошибки тотальных режимов прошлого века. Их судьба в преобразовании обращена в такую ​​же".

Вкуриваешь, Ваня? Твой пещерный Рейх будет разрушен и расчленен, твои Путлогруберы выделения, а ты сам, если не словишь пулю или не разлетишься в мясо от бомбежек – будешь до скончания века ходить с опущенной головой и нести репарации страны, разрушил. И подписанный вчера Байденом Закон о ленд-лизе для Украины не отображает тебе ни малейшего шанса на иное развитие событий. Ты скажешь, что у твоего члено-фюрера есть волшебная райская кнопка, а Искандеры уже расставлены по периметру границ, и подлетное время до Киева, Львова, Варшавы и Бухареста с Вильнюсом такое маленькое, что хрен перехватишь. И что ты, в общем-то, готов распыляться на атомы по назначению "нахрена мне такая планета, на которой не будет моей сраной подворотни"? Ты плохо знаешь матчасть, Ваня. Даже если пара-тройка твоих ядерных писек упадет на долю Европы, лишив жизни десятков тысяч европейцев – это не подтверждает тезис твоего Шойги, что "мы в любом случае не проиграем". После этого вся военная мощь Запада обрушится на ваш узколобый череп, с одной целью: расколоть и растереть в пыль, чтобы больше никто и никогда не зашевелился на этой фашнявой наблюдатель. Так что лучший выход для тебя, Ваня – это повернуть свое туловище в сторону Москвы и поехать туда, опережая Абрамсы. И "повторять 45-й" не в мифическом Берлине, а в реальной Москве, наводненной карателями, путло-садистами и стукачами.

Тебе страшно, Ваня? Рука тянется к фунфырику? Скоро и его не будет, а похмелье от зигования куда страшнее алкогольного токсикоза. Возьми голову в руки, протрезвей и окинь взором свою Мухосрань. Такая лубяная красота – повеситься можно. Оттого и пьешь, потому и орешь дурной из-под имперской зиги, ловко подсунутой шурбман-путлером во вчерашнем угаре, который уже и не помнишь, а если помнишь – то устыдишься. Так что действия танки. И самолеты воздействия. И "Смерчи" с "Градами" тоже. Потому что если что-то и бомбить – то оно расположено совсем в другой стороне, не в Киеве и не в Одессе. В Москве, на Лубянке и в Кремле. В Завидово и Ново-Огарево. Вот где должны быть твои снаряды, если любишь свою Мухосрань. Но ты лучше заземлишься по приказу фраера, чем рискуешь наперекор. Поэтому подыхай, трусливый Ваня. И помни: никаких тебе памятников и поминок, никаких звезд пути и переименования улиц в честь тебя, погибшего. Много ты видел площадей, названных в честь солдата Вермахта? Ступай, Ванёк, Родина-маньячка зовет. И дядюшка Джо уже подписал твой приговор. Безымянная яма ждет тебя. И никакой рая.