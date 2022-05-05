На прошлой неделе Конгресс США одобрил ленд-лиз для Украины, возрождающий одноименную программу времен Второй Мировой войны. Она означает упрощенную процедуру поставок в Украину любых видов вооружений. Судя по реакции российских пропагандистов, новость достаточно сильно встревожила Кремль, пишет Center for European Policy Analysis.

Авторы прокремлевских Телеграм-каналов сходятся на том, что война в Украине теперь затянется и может стать для России "новым Афганистаном". Пропагандисты испугано перечисляют виды вооружений, которые теперь может получить Киев, а также прогнозируют, что отныне "вся территория Европы становится пространством массированного вооруженного противостояния с Россией на годы вперед". При этом некоторые из авторов признаются, что новая программа "лишит Россию локального технологического и военного превосходства".

Видео дня

Другие авторы храбрятся и пишут, что аналогичные поставки в свое время "не особо помогли афганской национальной армии", однако вместе с тем советуют как можно скорее "перемолоть живую силу врага, а затем лишить его физической возможности доставлять иностранное вооружение на левый берег Днепра, одновременно уничтожая любые склады".

В кремлевских СМИ поднялась кампания по дискредитации ленд-лиза

Одновременно с этим в кремлевских СМИ поднялась кампания по дискредитации ленд-лиза. Пропагандисты уверяют, что программа нужна в первую очередь американцам для поднятия своей экономики через бюджетное финансирование компаний, производящих вооружение. Параллельно они пугают американцев и европейцев тем, что поставки вооружений в Украину разоружают США и Европу. "Сейчас американские соцсети переполнены экспертными заключениями о том, что даже для простого возмещения поставленного Украине оружия понадобятся годы работы", – уверяют пропагандисты.

Параллельно российские СМИ пытаются запугать украинцев тем, что "Америка начала отрабатывать превращение Украины в долгосрочное поле военной конфронтации", и готова окончательно уничтожить ее ради ослабления России. Они повторяют, что военная помощь предоставляется не безвозмездно, и Киеву рано или поздно придется отдавать долги "буквально до копейки", а также пророчат "чудовищную коррупцию", из-за которой, по их словам, многие образцы вооружений могут не дойти до фронта.

Еще один момент, не дающий покоя кремлевским пропагандистам – это исторические аналогии, поскольку последний раз ленд-лиз применялся для помощи в защите от фашизма. Несколько Телеграм-каналов процитировали статью о том, что якобы во Вторую Мировую войну американский ленд-лиз направлялся не только на помощь союзникам, но и Гитлеру. Правда, на проверку оказалось, что речь идет об американских банковских кредитах, выдаваемых Германии еще в 20-х годах прошлого века.

При этом забавно, что, изо всех сил пытаясь представить Украину в качестве "нового Рейха", а себя – борцами с нацизмом, россияне то и дело проговариваются, сами проводя аналогии между Россией и германским фашизмом. Еще в январе кремлевский идеолог Александр Дугин с предельной откровенностью писал на своем портале: "Версальский договор был столь унизителен для Германии, что реванш наподобие национал-социализма Гитлера был предрешен Версальским договором в 1919. Также Запад поступил и с Россией в 90-е. Но при Путине Россия окрепла, стала полюсом и начала вести себя суверенно".

Очевидно, что американский ленд-лиз заставил всерьез поволноваться российский "Рейх"

На днях схожими откровениями поделился еще один признанный кремлевский "эксперт по Украине" Ростислав Ищенко на сайте, официально входящим в МИА "Россия сегодня". Выступив с осторожной критикой желающих нанести тактический ядерный удар по Варшаве, он напомнил, что России не следует повторять ошибку Гитлера. "Просто напомню, что Гитлер полагал, что Великобритания и Франция из-за нападения на Польшу войну ему не объявят... Но война была объявлена", – предостерегает он слишком "горячих" соратников.

Как бы то ни было, а очевидно, что американский ленд-лиз заставил всерьез поволноваться российский "Рейх". Это неудивительно, если учесть, что даже прокремлевские социологи признают: количество людей, следящих в постоянном режиме за политической повесткой, "снижается уже несколько недель подряд". Наблюдатели отмечают "желание широких слоев населения отвлечься от существующих реалий, в том числе и за счет развлечений и прочих досуговых форматов". Еще одним важным трендом стало смещение внимания граждан "от политической повестки к экономической". Стоит ли говорить, что на фоне затяжной войны и ухудшения экономической ситуации это внимание грозит приобрести крайне нежелательную для властей форму.

Подобные тенденции вполне логичны, если вспомнить базовую психологическую потребность россиян найти любые, подчас самые невероятные объяснения преступлениям властей, чтобы вернуть себе иллюзию комфорта и нормальной жизни. В первый месяц войны пропаганда с лихвой покрыла этот запрос, что дало россиянам возможность перейти ко второй стадии сохранения этой иллюзии – "внутренней эмиграции" в свой замкнутый личный мир при максимальном дистанцировании от государства.

Несмотря на эту тенденцию, агрессивность российской пропаганды в последние недели только нарастала. Сначала Министерство обороны России пыталось подготовить общество к возможному применению в Украине ядерного или химического оружия "под чужим флагом", обвиняя в подготовке провокации США. Однако пропагандисты не оценили эту тонкую "оперативную игру" и прямо заявили, что война, скорее всего, закончится ядерным ударом со стороны России. Именно это в качестве наиболее вероятного исхода "спецоперации" назвала главный редактор RT Маргарита Симоньян, выступая у в передаче своего коллеги Владимира Соловьева. При этом она подчеркнула, что не против такого исхода, а Соловьев поддакнул ей, напомнив, что "мы попадем в рай, а они просто сдохнут".

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "военная операция России на Украине вносит вклад в освобождение мира от неоколониального гнета Запада", тем самым повторив тезис наиболее одиозных кремлевских пропагандистов. Параллельно с этим в мейнстримных Телеграм-каналах все чаще стали появляться откровенно безумные конспирологические теории, то сравнивающие Владимира Зеленского с Антихристом и представляющие происходящее как священную войну, то описывающие еврейский заговор, поставивший целью "расширить жизненное пространство за счет Украины и России".

Подобный накал пропаганды преследует как минимум две цели. Во-первых, он предназначен для того, чтобы расширить и мобилизовать "пассионарное меньшинство", которое, в отличие от аполитичного большинства, до сих пор активно вовлечено в политическую повестку. Во-вторых, пропаганда призвана повысить уровень ощущения внешней угрозы до такой степени, чтобы россияне не могли даже подумать о выражении недовольства социально-экономическими проблемами, которые с каждым месяцем будут все ощутимее.

Статья перепечатана с разрешения Center for European Policy Analysis (CEPA)