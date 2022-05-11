До лидеров и политиков Запада наконец-то дошло, как до жирафа, что Украине надо дать то оружие, которое заставит Россию побежать с поля боя. Это следовало было сделать еще до февраля, а не после масштабных бомбардировок российской армией городов и сел Украины и гибели тысяч людей. Списывать все на маразм Путина это легкое и просто.

В России вся власть такая, какая была в нацистской Германии, но с той лишь разницей, что в Германии 30-х годов власть не обкрадывала свой народ, а власть России сделала свой народ нищим. Слова председателя ГосДуры РФ Вячеслава Володина: "Есть Путин - есть Россия. Нет Путина – нет России", сегодня можно истолковывать только в контексте: "Есть Путин, есть у нас бабки. Нет Путина – нет бабок". В Москве сформировался змеиный клубок чиновников, сосущий все соки из страны и через войну пытающийся сохранить наворованное.

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Произошло обратное. Запад начал конфискацию дорогого имущества и недвижимости не только олигархов, но и топ - чиновников и их семей. Путин явно этого не ожидал и находится сегодня в прострации от происходящего. Кремль был уверен, что все украденное будет наше вечно и мы купили весь Запад. Они круто ошиблись.

Сегодня Украина заняла первую линию обороны западной цивилизации от агрессора. Европе и Америке ничего другого не остается, как снабжать Украину самым современным оружием. Напомню историю Второй мировой. Ленд-лиз Америки спас Советский Союз от оккупации нацистской Германией. Без него сегодня не было бы никакой России. Это не желают признавать ни в Кремле, ни в стране. Советский Союз потерял тогда своих солдат и офицеров десятикратно больше, чем Германия. Одной живой силой железо не победить. Сегодня это многократно актуальней, чем тогда. Как только в Украину поступят комплексы ПВО "Патриот" и истребители F-16 из Америки, в Кремле начнется истерика. Воевать с НАТО Россия не готова никоим образов. Даже если она пошлет миллион солдат (которых еще надо найти и обмундировать) в Украину, это будет заранее готовый груз 200.

Первое и главное, что надо понимать народу в Украине и военному командованию: Путин ни при каких условиях не применит ядерное оружие. Второе – надо давить на Запад всеми возможными методами и средствами, чтобы там услышали об идентичности нацизма Германии и неонацизма России. Далее, следует поднимать вопрос о "денацификации". "демилитаризации" и "денуклеаризации" России во всех СМИ и западных институтах. Усилиями одними волонтеров и публицистов эту проблему не сдвинуть с места. Введенные санкции против России явно недостаточны. Абсолютно все банки России должны быть отключены от SWIFT, на все сырьевые ресурсы и энергоносители России должен быть наложении запрет. Речь Путина 9 мая показала его усталость и страх. Ни о каком объявлении войны Украине не могло быть и речи, как и о присоединении ОРДЛО к России. Запад, однако, должен четко осознавать: санкции с России могут быть сняты лишь в том случае, когда у нее не останется ни одной атомной бомбы и ни одной ракеты с ядерной боеголовкой. Иначе мир будет штормить еще долго.