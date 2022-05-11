Легендарному летчику, отдавшему жизнь в бою, присвоили звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины легендарному летчику Игорю Бедзаю, отдавшему жизнь в бою с российскими оккупационными войсками. Погиб он 7 мая.

Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 11 мая. Документ опубликован на сайте Офиса президента.

Отмечается, что Бездая награжден за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение Украинскому народу.

"Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Бездаю Игорю Владимировичу – полковнику (посмертно)", - говорится в указе.

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Игорь Бедзай был уроженцем Николаева. Следует отметить, что при жизни о нем ходили легенды, его упоминали как пример преданности стране и воинской обязанности.

Примечательно, что в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым, 10-я бригада морской авиации под руководством Игоря Бедзя стала единственным подразделением Вооруженных сил, сумевшим вывести из оккупированного полуострова свою боевую технику. Рискованная операция по спасению самолетов и вертолетов под дулами автоматов оккупантов была проведена под руководством Бедзая.

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