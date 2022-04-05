Лечила перебитые ноги, а роды принимала в темноте: как врач в Буче спасала мирных жителей

Врач Ирина Язова из печально известной Бучи под Киевом две недели после начала войны спасала соседей и незнакомых людей от ранений, принимала роды, чего никогда раньше не делала. Только когда в ее дом пришел российский захватчик, она с тремя детьми решила покинуть родной город.

Сейчас она в Польше, OBOZREVATEL связался с ней и попросил рассказать о том, что она пережила в те дни.

Ирина Язова работала в Ирпенской городской больнице заведующей приемным отделением, а последние два года – врачом-терапевтом в отделении, где лечат коронавирус. Так получилось, что Ирина с семьей осталась в Буче, когда началась война.

"Я как раз была на дежурстве на сутках, когда началась война. 25 февраля заведующий буквально вытолкал меня домой, потому что я не хотела уходить, кричала, что могут быть раненые и понадобится моя помощь. Но он сказал, что "вокруг стреляют, бомбят, а у тебя дома трое детей. Пока еще никого нет, езжай домой и не морочь голову".

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Благодаря ему я оказалась дома, потому что через день уже не смогла бы добраться до Бучи: дорога простреливалась", – вспоминает Ирина.

Одним из первых пациентов Ирины Язовой стал сосед из другого парадного по имени Володя. Мужчина проведал знакомых в соседнем ЖК и в три часа дня 5 марта возвращался домой. Тогда российские захватчики автоматной очередью прошили ему обе ноги. Володя три часа пролежал на улице, по которой ездили российские танки. Единственное, о чем он думал, чтобы оккупанты не переехали его.

Раненого увидели двое соседей, притащили его в подъезд и позвали Ирину, которая несколько дней делала ему перевязки и колола обезболивающие, пока его не забрали в больницу.

"Он лежал в нашем подъезде. Хорошо, что в нашем, потому что, например, женщину из другого дома я смогла перевязать только один раз: из-за обстрелов уже просто не могла к ней попасть. Поэтому Володе повезло. У него были перебиты обе ноги. Пуля прошла через одну ногу, перебила кость и вышла через другую. Он конечностями не двигал, он вообще ниже пояса был обездвижим", – говорит Ирина.

Когда она уходила с работы в последний день, то попросила у медсестры немного магнезии, чтобы если у кого-то поднимется давление, помочь. Тогда медсестра дала ей не только магнезию, но и диклофенак, а также много перевязочного материала.

"Я еще сказала, мол, куда ты мне столько даешь, кого я там буду перевязывать. На что она ответила: "Мало ли что, хай будет". И вот с этим "хай будет" я несколько дней перевязывала людей. Помню, что когда рядом в доме орки разбили аптеку, то девочки из соседнего дома пошли и забрали медикаменты. Мы их рассортировали и отдали в больницу. Потом я часто ругала себя за то, что все отдала, мне бы они очень пригодились. Но кто же знал, что так будет", – говорит Ирина.

О том, что в подъезде дома лежит раненый и ему нужна помощь, Ирина сообщала всем. Знакомый военный врач из теробороны пробовал прорваться к ним, но не смог. Многоквартирный дом на ул. Тарасовской в Буче находился в окружении российских военных, поэтому подъехать к нему было невозможно.

Володю в больницу забрали 9 марта, в тот день, когда Ирина с семьей решили покинуть Бучу, поскольку в дом пришел российский солдат. Сейчас раненый находится в больнице в Боярке, ему провели операцию, установили аппарат Елизарова. И когда жена Володи звонила Ирине, то сказала, что он даже сможет ходить.

Впервые в жизни во время войны Ирине пришлось принимать роды. У соседки они начались в 4 часа утра на 12-й день войны. Тогда уже не было света и воды, а буквально за пару часов до этого отключили газ из-за повреждения трубы.

"Нас было трое – врач, дизайнер и домохозяйка, такие себе бабки-повитухи, у каждой была своя роль в этом процессе. На свет появилась маленькая Алиса – в холоде, в темноте. Мы не грели воду, просто обтерли малышку и укутали. Она родилась на удивление абсолютно чистой, видимо, чувствовала, в какой мир придет и в каких условиях все это происходило. И хорошо, что у самой мамы все хорошо прошло, не было никаких осложнений. После родов она со мной не связывалась, знаю, что смогла уехать с девочкой в безопасное место в Украине. Но очень хотелось бы, чтобы эта молодая мама позвонила мне и успокоила, мол, они показались медикам и все у них хорошо", – говорит Ирина.

Были и другие случаи, когда Ирине приходилось оказывать помощь –повысилось давление, гипертонический криз, головная боль, рвота. Была еще одна беременная: она приходила в дом, где жила Ира, но рожать ей еще было рано. Правда, в больницу ее уже не пустили, поскольку учреждение эвакуировалась 11 марта. Поэтому о судьбе будущей мамы врач ничего не знает.

А 9 марта в доме появился российский солдат, он вошел во двор. И тогда стало понятно, что Бучу нужно срочно покидать. Ирина еще сопротивлялась, ведь у нее тут были пациенты. Но муж сказал, что у Володи уже все заживает, новорожденная девочка дышит самостоятельно и у нее все хорошо. Нужно подумать о своих троих детях.

"Я раздала все лекарства, объяснила, кому что нужно делать. Мы сели в машину, взяли собаку, кота, еще соседскую девочку и поехали. По дороге три часа стояли на блокпосту русских, на их базе на стеклозаводе. Нас туда загнали, обыскивали машины, снимали видеорегистраторы, проверяли телефоны, просили все удалить. Они не стреляли, но было страшно, ведь по дороге мы могли видеть все те ужасы, которые уже творились в Буче. Под каждым деревом труп, а в каждом дворе – российский танк. Потом нашу колонну разъединили, а машину окружили танками, подошел русский и стал спрашивать, куда мы едем. Это длилось 5-7 минут, а показалось вечностью. Потом снова останавливали, проверяли багажник", – вспоминает ту дорогу из Бучи врач.

Только когда они оказались на территории, где стояли украинские войска, отпустило. Там встречали волонтеры, кормили горячей едой, давали чай, молочные продукты.

Дальше решали, куда ехать. Муж Ирины остался в Украине, а она с детьми уехала в Польшу: друзья помогли с жильем, сейчас они живут в небольшой квартире.

Ирина вовсе не считает себя героем, она говорит, что в той ситуации делала то, что должна была и что могла сделать, чтобы помочь людям.

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