Le Monde: для Украины в войне с Россией прошло время уступок, чтобы избежать худшего, дальше – победа

Для Украины в войне с Россией прошло время уступок, чтобы избежать худшего. После ряда пережитых трагедий страна может рассчитывать на немыслимую победу, в том числе благодаря тяжелому западному вооружению.

Об этом пишет французское Le Monde. Издание отмечает, что 24 февраля, после первоначального оцепенения и перспективы быстрого разгрома украинских сил, наступило время неожиданности.

На это повлияли как стойкость украинцев, так и военные провалы врага. Фиаско наступления на Киев, за которым последовало жалкое отступление и передислокация в сторону Донбасса, продемонстрировали масштабы злоупотреблений в российской армии.

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"Тогда перспектива стабилизации конфликта, прекращения огня или даже перемирия стала призрачной. С украинской стороны непомерная цена, уже заплаченная военными и гражданскими, означает, что время уступок, чтобы избежать худшего, прошло. Наступил час совершенно немыслимой несколькими неделями ранее победы, для которой необходимо тяжелое вооружение из Запада", – говорится в материале.

Издание также отмечает ряд унизительных неудач, которые понесла Москва. Однако именно они и не позволяют главе Кремля Владимиру Путину пересматривать свои цели в сторону понижения градуса противостояния. Никакой значительный выигрыш не поставит точку в "спецоперации". Наоборот, разочарования могут привести к еще более неконтролируемой эскалации.

Напомним, ранее британская газета The Sun писала, что президент Путин якобы близок к тому, чтобы объявить Украине войну вместо нынешней "специальной операции". Причиной этого может стать общий провал вторжения России, ведь оккупанты ожидали, что они смогут захватить всю Украину за несколько дней.

Кроме того, агенство Bloomberg ранее сообщило, Евросоюз намерен отключить большое число финучреждений из России и Беларуси от платежной системы SWIFT. Ожидается, что это затронет и крупнейший банк РФ – "Сбербанк".