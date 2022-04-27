Курносова: Россия просто летит в пропасть, дна которой не видно. Интервью

Из-за войны против Украины враждующие и конкурирующие "башни Кремля" превратились в две условные партии: "победы до конца" и "условного мира". Глава РФ Владимир Путин, вероятно, принимает решения самостоятельно, но в его окружении наверняка есть те, кто хотел бы как можно быстрее остановить эту войну.

Ключевым событием, которое может изменить все, может стать перелом в войне или коллапс экономики России, который прогнозируют на сентябрь. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Как пишет Bloomberg, Путин принимал решение о вторжении в Украину, посоветовавшись с несколькими людьми, среди которых, как говорят, был Шойгу, Герасимов, Патрушев. Эти люди до сих пор имеют влияние на первое лицо?

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– Сейчас вообще мало кто понимает, как происходит принятие решений. Но я думаю, что это люди, с которыми Путин как минимум разговаривает.

Скорее всего, решения он принимает самостоятельно. И мне показалось, что решение о прекращении штурма "Азовстали" для Шойгу было даже некоторой неожиданностью.

– Кстати, в том же заявлении по Мариуполю Путин произнес еще одну интересную фразу: что, дескать, нам нужно беречь жизни наших солдат. Это было сказано на публику, чтобы немного снизить градус недовольства в обществе, или он действительно осознает, что сил уже недостаточно?

– Я думаю, что все вместе. С одной стороны, все прекрасно слышали, в том числе и Путин, то, что сказал Владимир Зеленский, – что после убийства всех защитников Мариуполя переговоры станут невозможными.

Кстати, предложение обменять Медведчука на защитников Мариуполя и предложение Подоляка выехать в Мариуполь лично, чтобы участвовать в переговорах, – это именно об этом.

С другой стороны, понятно, что штурм может быть очень кровавым. Они догадываются, что мирные жители там тоже еще остаются, поэтому ситуация для мира может быть не менее жуткой, чем то, что происходило в Буче. Может быть, более жуткой. Поэтому этот общий градус тоже надо снижать.

Ну и, наконец, это может затянуться надолго. А что тогда предъявлять собственному населению на 9 мая, какую победу? Они заявили, что Мариуполь уже "освободили". Вот давайте это "освобождение" и предъявим. Дескать, мы уже все сделали. Да, кто-то там еще есть, но не играет никакой роли. Как мы помним, уже анонсировали шествие "бессмертного полка" в Мариуполе.

– До открытого вторжения Путина в Украину в СМИ очень часто обсуждали тему войны "башен Кремля". Что сегодня происходит в этих "башнях"? Они едины в этом фашистском порыве или там есть разногласия?

– Я думаю, что сейчас все упростилось. Существуют уже не "башни", а две условные партии: партия войны до победного конца и партия условного мира.

Многие писали о том, какими могут быть контуры этих партий. Например, Кадырова можно назвать главным медийным лицом партии войны. Шойгу с Герасимовым явно в нее входят, а также Кириенко, который тоже отметился шовинистическим заявлением. На подтанцовках у них бывший президент Медведев.

Партия мира тоже достаточно интересная. Это те люди, которые понимают, что никакого победного конца не существует, поэтому надо о чем-то договариваться. К ней относят, как ни странно, Патрушева, Нарышкина, главу ФСБ Бортникова, а на подтанцовках у них Песков.

Почему эта партия странная? Потому что люди по долгу своей службы имеют всю реальную информацию и понимают, насколько бесперспективно продолжение войны.

Понятно, что все это – гадание на кофейной гуще. Что происходит там на самом деле, мы до конца не понимаем. Система и раньше была закрытой, а сейчас она закрылась еще больше. Но в том, что внутри системы есть партия мира, я совершенно уверена. Более того, чем ближе мы будем подходить к точке бифуркации, тем более неожиданной будет конфигурация этой партии мира.

Я не удивлюсь, если в Госдуме будет какое-то важное голосование, и окажется, что большинство против войны.

– Точка бифуркации – это перелом в войне?

– На самом деле сейчас меняется очень многое. Это может быть не только перелом в войне, но и полный экономический крах, хотя до него не так уж близко. Полный экономический крах ожидается в России к осени, к условному сентябрю. Все серьезные экономисты прогнозируют коллапс, причем с непонятными перспективами выхода из него.

Пока не окончены военные действия, мы не можем понимать очертания этого экономического дна. Мы просто летим в пропасть, дна которой не видно.

Исходя из этих обстоятельств, может быть, кто-то может донести информацию до Путина, пусть и в смягченном виде. Из этого тоже должна исходить эта условная партия мира. Она понимает, что чем быстрее закончатся активные военные действия и начнутся серьезные мирные переговоры, тем больше шансов хотя бы остановить свободное падение российской экономики.