Кулеба: все хотят надрать зад России, но не боится только Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал причину тотального восторга от Украины в мире. По его мнению, это связано с тем, что "надрать зад" России хотели все, а решилась только Украина.

Об этом он рассказал в интервью Sky News. Также Кулеба рассказал о военной помощи, которую Украина получает от западных партнеров, главные из которых – Великобритания, США, Польша и Турция (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Причина, почему так много людей в странах НАТО, в том числе политиков, в восторге от Украины, заключается в том, что Украина не боится России. А они боятся. Все хотели надрать зад России. Но никто не отважился. А у нас не было выбора", – заявил глава МИД Украины.

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Кулеба заверил, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки в войне с Россией и об этом даже не может быть речи во время переговоров.

"Россия ведет войну на истребление Украины. Поэтому нам ничего не остается, кроме как выиграть эту войну. Ведь это вопрос жизни для украинцев. А вопрос, насколько долго будет продолжаться война, зависит и от того, когда и какое вооружение получит Украина от партнеров", – отметил министр.

Он призвал Запад отказаться от практики передавать Украине старое советское вооружение. К примеру, когда Великобритания хочет передать Польше свои современные танки в обмен на советские, которые Польша передала Украине. Кулеба призвал британские власти передать свои танки напрямую Украине.

"Мы больше не можем рассчитывать на поставку в Украину оружия времен Советского Союза. Это конец. Конец обсуждения. Нам нужна комплексная программа перехода от советского оружия к оружию, соответствующему стандартам НАТО", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина сейчас больше всего нуждается в реактивных системах залпового огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Кулеба призвал страны мира определиться, какие гарантии безопасности они могут предоставить Украине. Чиновник отметил, что война стала следствием "вакуума безопасности".

Также Кулеба ранее выразил мнение, что победа Украины над российскими оккупантами зависит от трех факторов: санкций, поставок вооружения и процесса приближения к членству в ЕС.

Он призвал к усилению мер против РФ. По его убеждению, санкции G7 (стран "Большой семерки") и Европейского союза против России "должны быть разрушительными".

Глава МИД напомнил, что идею ленд-лиза для Украины поначалу также восприняли скептически. Однако время показывает, что для Украины все невозможное становится возможным. Так, Вооруженные силы Украины стали переходить на оружие НАТО, хотя еще недавно об этом даже не было разговоров.