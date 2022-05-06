Кулеба рассказал, что нужно Украине для деблокады Мариуполя

Украина сможет самостоятельно провести деблокаду Мариуполя, если получит достаточное количество вооружения от НАТО. Больше всего нужны танки и реактивные системы залпового огня.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Sky News. "Если НАТО предоставит нам все необходимое оружие для деблокады Мариуполя, мы сделаем это сами. Нам не нужны солдаты НАТО, нам нужно оружие", – сказал он.

Дипломат отметил, что НАТО в вопросе поставок вооружения Украине до сих пор не выступает как единый Альянс. Но отдельные страны военно-политического блока отыгрывают решающую роль, это, в частности, США, Великобритания, Польши и Турция.

Видео дня

По словам Кулебы, Украина нуждается в новых образцах вооружения, а не в советских, с которыми, по его словам, "нужно заканчивать". Дипломат подчеркнул: "Мы нуждаемся в программе перехода от советского вооружения к стандартному оружию НАТО... Война будет продолжаться дольше, если мы не получит это оружие вовремя".

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в конце апреля президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина не готова военным путем разблокировать Мариуполь. В окруженном российскими оккупантами городе остаются как обороняющие его воины, так и тысячи мирных жителей.