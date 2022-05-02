Кулеба назвал "исторические решения", которые следует принять Германии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три "исторических решения", которые может принять Германия для помощи Украине. Он подчеркнул, что Киев ожидает от Берлина решительных действий.

Об этом Кулеба сказал в интервью немецкому изданию Die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он озвучил наблюдение, что Германия – одна из самых нерешительных стран в Евросоюзе, если судить сквозь призму реакции на российскую агрессию против Украины.

Вместе с тем, по мнению министра иностранных дел, официальный Берлин может принять всего три решения, имеющих шанс стать историческими.

"Избавление от каких-либо препятствий для того, чтобы снабжать Украину необходимым для обороны оружием. Введение санкций против страны-агрессорки России. Устранение проблемы, касающейся получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС", – перечислил Кулеба решения, которые Киев ждет от Берлина.

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Он отметил важность вопроса евроинтеграции Украины, ведь он сейчас является вопросом войны и мира на европейском континенте.

"Поэтому лидеры тех стран, которые могут мыслить рационально и стратегически, просто обязаны иметь радикальную позицию по этому вопросу. Более того, для Европы победа Украины в войне против России чрезвычайна необходима. Она позволит ей выйти из кризиса, а также укрепить свои позиции.

Победа же Путина станет причиной того, что у ЕС не будет возможности наслаждаться стабильностью и безопасностью на протяжении десятилетий", – резюмировал министр иностранных дел Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Кулеба призвал страны мира определиться, какие гарантии безопасности они могут предоставить Украине. Чиновник отметил, что война стала следствием "вакуума безопасности".

Также Кулеба ранее выразил мнение, что победа Украины над российскими оккупантами зависит от трех факторов: санкций, поставок вооружения и процесса приближения к членству в ЕС.

Он призвал к усилению мер против РФ. По его убеждению, санкции G7 (стран "Большой семерки") и Европейского союза против России "должны быть разрушительными".

Глава МИД напомнил, что идею ленд-лиза для Украины поначалу также восприняли скептически. Однако время показывает, что для Украины все невозможное становится возможным.