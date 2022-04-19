Кулеба: конец войны будет решаться на поле боя

Конец войны, начатой Россией против народа Украины, будет решаться на поле битвы. Переговоры не могут повлиять на завершение боевых действий.

Об этом в интервью для France24 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он заверил, что война не завершится дипломатическим путем.

"Конец этой войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров", – отметил глава МИД, комментируя вопрос о возможности урегулирования отношений между Украиной и Россией путем переговоров.

В настоящее время процесс налаживания диалога между странами замедлился. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что это связано с началом нового наступления на востоке Украины. Он не берется называть дату проведения нового раунда переговоров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Зеленский заявил, что с каждым днем шансы на ведение дипломатического диалога с Россией уменьшаются. Он заверил, что украинцы, которые видят зверства россиян, не хотят соглашаться на переговоры.