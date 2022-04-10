Кулеба: Буча случилась не за один день, в течение многих лет российская пропаганда разжигала ненависть

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в преступлениях российских оккупантов у украинских мирных городах и селах виновны не только их непосредственные исполнители. Не менее виновны в зверствах в той же Буче и российские пропагандисты и политические элиты РФ.

Именно они годами дегуманизировали украинцев и разжигали ненависть. Такое мнение Кулеба высказал в своем Twitter.

"Буча случилась не за один день. В течение многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, взращивали российское превосходство и готовили почву для этих злодеяний. Я призываю ученых всего мира исследовать, что привело к Буче", - написал он.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Буче на Киевщине уже известно о почти 400 убитых мирных жителях. Большинство из них были застрелены, у многих - связаны руки.

В городе продолжают находить массовые захоронения и убитых украинцев. Также находят пыточные, где оккупанты пытали и казнили людей.

Мир был шокирован преступлениями российских оккупантов. В МИД Британии назвали зверства российской армии в Буче "отвратительными" и пообещали привлечь виновных к ответственности. А глава Еврокомиссии, посетив разрушенный город, заявила, что "увидела уродливое лицо путинской армии".

В то же время, в РФ преступления путинской армии в Буче назвали "фейком" и "постановкой".