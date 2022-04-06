Куда российские оккупанты отправляли награбленное в Украине: в сети показали карту

В сети опубликовали карту с российскими городами, в которые оккупанты отправляли посылки с награбленными в Украине вещами. Основную часть посылок мародеры переправили из беларусского отделения курьерской службой СДЭК в городе Мозырь.

Активистами удалось идентифицировать военных РФ, которые послали в Россию грузы весом от нескольких до 450 килограммов. Об этом сообщает портал "Медиазона".

Больше всего посылок из Мозыря отправлено в Рубцовск – этот город указали 49 из 69 отправителей. Туда оккупанты отправили 128 посылок общим весом 2958 килограмм. Остальные посылки ушли в Москву, Читу, Омск, Новосибирск, Псков, Биробиджан и другие города России. Самая малая из посылок весит всего три килограмма, а самое большое отправление – почти полтонны.

Видео дня

Стоит отметить, что самых большой наплыв российских оккупантов в курьерских отделениях в Беларуси заметили в первых числах апреля. Примечательно, что на видео из камер наблюдения в СДЭК видно, что российские мародеры пересылают одежду, бытовую технику, электронику и прочие награбленные в Украине вещи.

Посмотреть карту отправок награбленных вещей в РФ можно по ссылке.

Кроме того, портал "База данных" идентифицировала 69 российских оккупантов, которые отправили в РФ награбленные вещи. В частности, в сети указали фамилии и имена отправителей и получателей посылок, а также вес пересылаемых вещей.

Ранее сообщалось, что собственниками курьерской компании из страны-террориста, которая помогает войскам, зверствовавшим на Киевщине, являются Леонид Гольдорт, Вячеслав Пиксаев и Евгений Цацура.

Ранее в сети появилась информация, что российские оккупанты отправляли украденные у украинцев вещи через мозырьский "СДЭК". Было отправлено больше 2 тонн товаров.

Об одном из таких случаев переправки краденных вещей в РФ сообщили в Telegram-канал "Беларусский Гаюн". "Не поверите, но сообщают, что в Мозыре солдаты ВС РФ отправляют вещи, возможно краденные, курьерскими компаниями в РФ. Сегодня около отделения российской службы экспресс-доставки в Мозыре заметили КамАЗы ВС РФ из которых солдаты РФ выгружали замотанные тюки с вещами", – говорится в сообщении.