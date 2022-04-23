Из речи путина 24 февраля и речи медведева 20 апреля, оправдывающих нападение на Украину, бесследно исчез "народ Донбасса", существовавший в росСМИ восемь лет. Из этих СМИ он тоже исчез. Вместо него появились просто "жители Донбасса", которых надо срочно спасать от "восьми лет ежедневных бомбёжек". То, что после восьми лет бомбёжек Луганск и Донецк не выглядят как выглядят Харьков и Мариуполь после всего двух месяцев обстрелов их российской армией, никого на россии не смущает. Этот тезис о "восьми годах ежедневных бомбёжек" с 24 февраля звучит ежедневно в российским СМИ и стал обязательным символом "русской веры" и принадлежности к "русскому миру".

Отрицание этого тезиса объявлено страшной ересью, такой же, как и правда о зверствах российской армии и "русского мира" в Украине. "Еретиков" ищет российское гестапо в лице "Центра Э" или официально – "Главного управления по противодействию экстремизму" в составе МВД. Выявленных "еретиков" оно передаёт аналогу инквизиции – российским судам. Так как еретиков на площадях не сжигают и на дыбе не пытают, лишь загоняют швабры в задний проход, то "прогрессивная общественность" россии называет путинский режим не людоедским, а гибридным и почти вегетарианским, и готова доказывать это с графиками и таблицами.

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"Прогрессивная" общественность тоже соучастник нападения 24 февраля на Украину. За восемь лет российско-украинской войны она никогда не пыталась назвать эту войну ни захватнической, ни империалистической. Она постыдно молчала об отрубленных кистях рук у военнопленных за татуировку "Слава Украине!" и других ужасах, совершаемых росармией в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Донбасс для "Эха Москвы" и "Дождя" – это такая же колониальная периферия, как Сирия, Ливия, Мали или Центрально Африканская республика, пусть и менее далёкая. Зверства в колониях, будь то Чечня, Мали или Украина, – это плохая традиция, но не стоит на этом концентрироваться, если у тебя миссия сделать комфортней жизнь в Москве. В результате после восьми лет такого молчания лидеры "прогрессивной общественности" в начале 2022 г. с наигранным удивлением вопрошали: "Почему в россии нет антивоенного движения?", если все СМИ пишут о подготовке нападения на Украину.

Вопрошали, но ответ знали: потому что "прогрессивная" общественность за восемь лет ничего не сделала для разоблачения фикции тезиса Кремля о защите им "народа Донбасса" или "народа Новороссии". Не сделала абсолютно ничего, несмотря на то, что Кремль все эти годы сам путался и не мог определиться, какой именно из этих двух народов, сочинённых им в 2014 г., он всё-таки защищает от "кровавой киевской хунты". Кремль пытался даже слить оба эти "народа" в третий "малороссийский народ". Общественность эти эксперименты не осуждала и видела в них лишь возможность для себя тихонечко копеечку заработать. Ничего другого в них видеть она не хотела.

Кремль перед вторжением 24 февраля сам свернул свои эксперименты по производству "народов" для Украины и окончательно постановил: украинцев в природе и в истории не существует. Украинцы – это выдумка австрийского генштаба, разоблачённая под новый 2022 год одним махом в статьях путина и медведева. Есть только русские жители Донбасса у которых есть паспорта рф, а у кого их нет, тем скоро выдадут. Их и буде спасть росармия во время "военной операции". Заодно и жителей Ирпеня и Бучи куда за восемь лет переселилось большое число жителей оккупированной части Донбасса, спасаясь от "русского мира".

Перед вторжением Кремль отменил не только украинцев, но и "народ Донбасса", который с 24 февраля исчез из росСМИ как будто его там никогда и не было. Вместо этого росСМИ стали говорить о жителях Донбасса, которых надо спасать от восьми лет обстрелов, а заодно ещё освободить и Харьков, Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу, несмотря на то, что там угля нет и они никак не жители Донбасса. При таких освободительских аппетитах "народ Донбасса" стал неуместен, почему и был снят с повестки дня.

Но если "народ Донбасса" отменили, то две донбасские "республики", учреждённые в 2014 г. в высоких кабинетах Кремля, по-прежнему циркулируют в росСМИ. Более того, Кремль и росСМИ активно бредят "республикой" ХНР, имея ввиду Херсон, а не Харьков, который они равняю с землёй, так как две ХНР – это слишком. Две донбасские "республики" и республика Херенер пока ещё нужны Кремлю по техническим причинам для юридического оформления захвата этих украинских областей.

Перед вторжением в Кремле пришли к выводу: целесообразней плодить "республики", чем народы и принимать в состав россии республиками, а не народами, так как с теми могут быть проблемы. "Народы" могут в любой момент заявить, что они не русские, а донбасские и на этом основании потребовать отделения от кровавой московской хунты. Поэтому удобней принимать в рф "республиками", чем "народами" и сразу переводить "республики" в статус исконно российских земель, тем более, что в рф запущена программа по сокращению числа народов. Курилы, в том числе южные, это теперь тоже "исконно русская земля".

Технически так удобней, быстрее и дешевле, – можно не возиться с референдумами под дулом автомата, не нанимать иностранных наблюдателей, и не отвечать на вопрос: почему в Крыму провели "референдум" через две недели после ввода российских войск. Достаточно показать решение "правительства республики" о присоединении её к россии и ничем больше не озадачиваться, кроме вопроса: как отловить на месте кадры для такого "правительства", чтобы не завозить их из Ростова. Но это проблема "Центра "Э", а тот отловит даже снежного человека, если потребуется, и со справкой от лешего, что это именно снежный человек, а не кикимора какая-то. Какое-то юридическое оправдание аннексии россии всегда требовалось, поскольку она, как известно, никогда ни пяди чужой земли не захватывала, а только всех от чего-то освобождала. Задача производства "народов" и "республик" для Украины – создать такое очередное оправдание.

Прогрессивная общественность и творческая интеллигенция россии все восемь лет делала вид, что она этого производства "народов" и "республик" в упор не видит, и ни осуждению, ни разоблачению оно не подлежит. У неё с Кремлём был общественный договор – можете ругать путина за коррупцию, неэффективные расходы, золотые ёршики и швабры, но "Крым – не бутерброд", вернуть нельзя, а Донбасс – дело тёмное как антрацит. У непрогрессивной и творческой интеллигенции типа Михалкова "Бесогона" и Гиркина, который из диверсанта переквалифицировался в пропагандисты, был другой договор с Кремлём: ругать путина за то, что он недостаточно бомбит Украину и плодит "народы" донбассов, кузбассов и новоросий, вместо того, чтобы объявить всех русскими и заодно отменить татар.

Позиция "глубинного русского народа" тоже склонила Кремль к мысли, "народ Донбасса" – это неудобная конструкция. Причина – "глубинный русский народ" за восемь лет пришёл к выводу: "народ Донбасса" – это народ-халявщик, который отвоёвывать Донбасс не хочет и считает, что россия ему много чего должна, и вообще он какой-то подозрительный. Русский народ сам халявщик, поэтому терпеть рядом конкурента и делиться с ним нефтедолларами не склонен, а воевать за него – тем более. У русского народа есть своя глубинная мечта вернуть дань за монголо-татарское иго, о котором ему рассказывают в школе, и плевать ему, что татар вырезал Чингисхан за то, что увели у него любимую жену. Одна проблема, взять с монголов нечего, а забрать их степь китайцы не позволяют.

"Глубинному русскому народу" не нравится, что братский "народ Донбасса", появившийся вдруг у него в 2014 г., раньше был той частью украинского народа, которая хотела видеть президентом Януковича в обмен на дешёвый газ. Эта сделка Кремля с "народом Донбасса" до глубины души всегда раздражала "глубинный русский народ", и он охотно верил: украинцы воруют его газ. Чем ещё может заниматься тот, кто называет себя "депрессивным народом-кормильцем" и постоянно требует субсидий из бюджета Украины и скидок на газ от Москвы.

Тот "народ Донбасса", который переселился в рф после 2014 г. у её "глубинного народа" не вызывал симпатий, так как привёз с собой депрессию и создал конкуренцию на рынке криминальных услуг, чего и без него хватало. Тот, который остался на месте, продуцировал гангстерские войны, что не нравилось уже "глубинному русскому государству", привыкшему к тому, что и криминальное сообщество должно жить по тем же понятиям, что и оно. В итоге "глубинное государство" лишило лицензий и жизней не только таких самовыдвиженцев как Дрёмов или Мозговой, но и своих выдвиженцев – Плотницкого и Захарченко. "Глубинное государство" и "глубинный народ" за восемь лет утратили интерес к "народу Донбасса" и желание воевать за две его "республики", которые даже не банановые, а каменноугольные, но и угля в них толком не осталось.

Сумма всех этих векторов и привела к тому, что Кремль перед 24 февраля снял с повестки дня "народ Донбасса" как бесполезную и неудобную конструкцию и объявил "специальную военную операцию" по спасению просто жителей Донбасса. Пропаганда отдельно уточнила, что спасают не просто жителей, а русский язык, то есть, почти русских, чтобы "глубинный народ" проникся и заценил. В ООН говорить о войне для спасения языка не решается даже лавров. Может ещё и скажет, чем окончательно добьёт этот язык, книги на котором в самой рф после 1991 г. массово сдали в макулатуру по причине ложности их содержания. С книгами периода путинизма и рашизма будет то же самое. Спросом пользуется только иностранная литература, переведенная на него.

Химерный "народ Донбасса" через восемь лет после своего сотворения оказался не нужен даже путину, так как своё отслужил. Для Кремля он был всего лишь расходным материалом. Этот "народ" как появился ниоткуда, так в никуда и исчез. Вслед за ним скоро исчезнет такой же химерный "российский народ", как бесследно исчез и его прототип – "советский народ".