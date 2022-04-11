Назначение генерала Дворникова. Сценарии войны и нищета аналитики. Какую "победу" будет праздновать Путин 9 мая.

Меньше месяца осталось до 9 мая – дня Победы, который при Путине превратился в шабаш победобесия. По старой советской традиции все трудовые подвиги приурочивались ко дню октябрьского переворота. Очевидно, что окончательное решение украинского вопроса, которое Путин закамуфлировал словами "денацификация" и "демилитаризация" Украины, должно было закончиться к 9 мая. Двух с половиной месяцев должно было с лихвой хватить, чтобы полностью уничтожить украинскую армию и оккупировать Украину. Путину осталось бы в этом случае выбирать, где проводить главный парад победы – в Киеве или в Москве, а может и во Львове. Чтобы продемонстрировать полное и окончательное порабощение Украины.

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Но что-то пошло не так. Путину рассказывали, что Украина встретит российскую армию цветами, украинская армия будет сдаваться в первых же боях, мэры украинских городов будут встречать оккупантов хлебом-солью, а Зеленского в тот же день арестуют свои же. За всю эту чушь разогнали и арестовали ту структуру ФСБ во главе с генералом Сергеем Беседой, которая отвечает за разведывательную информацию о ситуации в зарубежных странах. Полагаю, что генерал Беседа виновен ничуть не больше всех остальных офицеров ФСБ, и всей путинской верхушки, поскольку давал Путину на стол ту информацию, которую главарь хотел увидеть. Уверен, что если бы ведомство генерала Беседы предоставило Путину реальные данные о боеготовности украинской армии и реальные данные о состоянии и настроениях украинского общества, то арест генерала Беседы состоялся бы намного раньше. Восемь лет российский телевизор и российское "экспертное" сообщество убеждало россиян, самих себя и начальство в том, что Украины никакой нет, что это недострана. Что украинцы – это русские, только немного неправильные и захваченные в плен шайкой неонацистов. Что там все труха – ткни – развалится. Ткнули. Почему-то не развалилось…

Назначение генерала Дворникова

После уже очевидного провала спецоперации Z произошла смена командования, руководить операцией было поручено генералу армии Александру Дворникову. А, кстати, кто-нибудь знает, кто руководил операцией до этого? Кто был тот гений военной науки, который принял решение наступать в девяти разных направлениях в самой большой по территории стране Европы? То есть, чтобы уже наверняка потеряться и создать абсолютно неразрешимые проблемы для и без того вечно хромающей российской логистики.

Буквально два слова о репутации генерала армии Дворникова. Его послужной список включает в себя участие в штурме Грозного во второй чеченской, но главное – он руководил операцией российской армии в Сирии. Фирменный стиль Дворникова – ковровые бомбардировки, массовое уничтожение мирных граждан и тотальное разрушение городов.

Александр Владимирович был "брошен на Сирию" в сентябре 2015 года, и на конец 2015 года число жертв в Сирии составляет примерно 300 тыс. человек и свыше 4 млн человек бежали из страны. 13 миллионов из 20 млн населения стали беженцами — в своей стране и за её пределами. Всего минимальное число погибших оценивается в 350 тысяч, в том числе 12 тысяч детей.

Тактика Дворникова всегда одна. Когда шло сопротивление на земле, то артиллерия и авиация использовалась для того, чтобы полностью уничтожить участки, где обнаруживалось сопротивляющееся население, а в тех городах, где сопротивление продолжалось, использовалось химическое оружие. Тупая и примитивная военная машина. Дворников умеет долбить "Калибрами" из акватории Каспия сирийские города, не имеющие средств ПВО. Это именно под руководством Дворникова были уничтожен один из древнейших городов мира – Алеппо. Это под руководством Дворникова российская авиация сбрасывала бомбы на головы мирных жителей, а когда Эрдоган возмутился, что русские убивают туркоманов, Путин весело ответил, что знать не знает никаких туркоманов – "туркменов знаю – туркоманов не знаю". Кто там внизу ползает, какие людишки-букашки, нашим авиабомбам, нашим "Калибрам" все равно. Дворников "брошен на Украину" чтобы добыть Путину победу. Любую. Любой ценой. Но к определенному сроку. К 9 мая.

Сценарии войны и нищета аналитики

Эта война обнажила полную несостоятельность аналитики. Прежде всего российской. Главными "спецами" по Украине стали бывшие граждане Украины и "политтехнологи", которые зарабатывали на доверчивости украинских политиков, прежде всего, пророссийской ориентации. Среди них автор знаменитого "манифеста русского фашизма", Тимофей Сергейцев, ведущий ток-шоу ненависти "Кто против?" Дмитрий Куликов, постоянный участник соловьиных пометов Владимир Корнилов. Всех этих людей объединяет лютая и ослепляющая ненависть к Украине и ее народу. Это сквозь призму их "аналитики" Украина выглядела страной, которую можно победить в ходе блиц-крига.

Зарубежные аналитики находятся чуть ближе к реальности.

Вот аналитика от Нины Хрущёвой, американского профессора международных отношений, правнучки Н.С.Хрущёва. Она видит 4 сценария развития событий:

1. Контроль России над Украиной на короткое время.

2. Украина соглашается признать Крым, Донецк и Луганск российскими территориями.

3. Ядерная война

4. Отстранение Путина от власти

Главная беда всех этих футурологических прогнозов в том, что все они не учитывают маленькой детали. Мелкого обстоятельства. Того, что в Украине живут люди, усилиями которых сегодня в первую очередь творится это будущее. И эти люди нацелены на победу. Они никогда не согласятся признать Крым, Донецк и Луганск российскими землями. Такое впечатление, что всех западных аналитиков впечатлила книга Бжезинского "Великая шахматная доска" и они все свои сценарии рассматривают как квадратики на этой доске. Вот есть квадратик – что Украине признает свое поражение – надо его заполнить.

Эта война многое изменит в мире. Одно из изменений должно коснуться тех общественных наук, которые отвечают за прогнозы развития ситуации в мире. Полный провал аналитики и основанных на ней прогнозов в последние годы сделал политиков и общественность слепыми. Ситуация похожа на эпизод в американской электоральной социологии под названием "фиаско-1948". Когда три великих полстера: Гэллап, Кроссли и Роупер в один голос предсказали победу республиканцу Томасу Дьюи, однако первым к финишу президентского марафона пришел демократ Гарри Трумэн. После чего последовал серьезный разбор полетов и ремонт электоральной социологии. Нечто похожее предстоит политологам и социологам по итогам войны в Украине…

Какую "победу" будет праздновать Путин 9 мая.

Сейчас все прогнозируют великую битву за Донбасс. Гадают, возьмёт ли Путин Славянск, или обломает о него зубы. Очевидно, что главная победа, которую будет праздновать Путин 9 мая – это победа над собственной страной и над собственным населением.

Начав спецоперацию Z, Путин запустил ряд процессов, которые последовательно будут сменять друг друга. Сначала – поиск виновных в поражении, процесс уничтожения "пятой колонны" и "нацпредателей", в том числе и в своем окружении. Затем – процесс обрушения режима. Затем – процесс денацификации и демилитаризации России, то есть процесс ее депутинизации. А настоящую победу 9 мая будут праздновать украинская армия и народ Украины. Они ее заслужили. Слава Украине!