Крымский мост точно будет разрушен, вопрос только когда, – советник главы МВД

ВСУ разрушат Крымский мост, объединяющий полуостров с Россией, как только будет такая возможность. Для этого уже есть оружие, но нужно поближе подобраться к побережью Азовского моря.

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусов. По его мнению, сейчас Украины не имеет возможности выполнить эту военную операцию.

"У нас для этого пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря", – пояснил советник главы МВД. При этом он добавил, что судьба моста уже решена: его точно разрушат.

Такие заявления напугали жителей Крыма. Они активно обсуждают в сети возможность покинуть остров и опасаются за свои жизни. "Бомбит – не бомбит, а действительно страшно", – пишет одна из местных в чате в Telegram. Остальные крымчане разделяют ее опасения.

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Подкрепляет панику сайт, на котором отображается обратный отсчет до момента уничтожения моста. Автор этой платформы неизвестен и ничего общего с официальными заявлениями украинской власти она не имеет. Однако некоторые жители Крыма верят в информацию, указанную на портале.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что крымчане в сети сеют панику из-за заявления бывшего руководителя боевиков так называемой ДНР Игоря Гиркина о судьбе Крымского моста.