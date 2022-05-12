Крымчане начали получать 'приветы' из-за участия в 'спецоперации' Путина. Фото и видео

Во временно оккупированном Крыму людям, которые воюют в Украине на стороне РФ или могут быть мобилизованы, начали приходить предупреждения о неизбежной "расплате" за это. Подобные "приветы" получают и родные участников, как сами называют, "спецоперации".

На авто или двери дома они находят наклейки с черепом. Из-за такой жена одного из оккупантов испугалась, передает Telegram-канал "Катарсис" (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Военнослужащий Российской Федерации, знай: мы уже близко. Крым – это Украина", – написано на наклейке, которую нашел на стекле своего автомобиля крымчанин.

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Он назвал это "бредом". А вот жительница Симферополя, муж которой воюет в Украине на стороне путинской армии, изрядно испугалась "привету". Его она заметила на дверях своей квартиры и "со слезами" поспешила пожаловаться на это в соцсетях.

"Просто паника. Я вернулась домой, а на моей двери – вот это вот… Муж участвует в "военной спецоперации" в Украине. Боже…" – призналась крымчанка.

В сети отметили, мол, нужно побольше таких предупреждений, чтобы до поддерживающих агрессора крымчан дошло, что они наделали.

"Какие крымчане нежные. Ей какую-то бумажку на дверь наклеили, а у нее уже истерика. Но если работает – нужно больше такого!" – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты срочно начали создавать в Крыму новые карательные подразделения "полиции". Они боятся, что среди местных жителей начнутся бунты из-за военной агрессии РФ против Украины.